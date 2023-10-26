Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин посетит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он указал, что при этом российский лидер не будет присутствовать на открытии мероприятия.

«На открытие не приедет, но то, что так или иначе — он ее посмотрит. Конечно же, это обязательно», — цитирует РИА Новости Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что выставка стоит того, чтобы ее посмотреть. Ведь в ее создание вложен «гигантский труд».

Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения нашей страны в самых разных областях.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, будут задействованы 70 павильонов, общая площадь которых — порядка 90 тысяч квадратных метров.