Песков: Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ.
Президент РФ Владимир Путин посетит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он указал, что при этом российский лидер не будет присутствовать на открытии мероприятия.
«На открытие не приедет, но то, что так или иначе — он ее посмотрит. Конечно же, это обязательно», — цитирует РИА Новости Пескова.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что выставка стоит того, чтобы ее посмотреть. Ведь в ее создание вложен «гигантский труд».
Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения нашей страны в самых разных областях.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, будут задействованы 70 павильонов, общая площадь которых — порядка 90 тысяч квадратных метров.
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?