Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

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Песков: Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ.

Президент РФ Владимир Путин посетит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить в Москве на ВДНХ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он указал, что при этом российский лидер не будет присутствовать на открытии мероприятия.

«На открытие не приедет, но то, что так или иначе — он ее посмотрит. Конечно же, это обязательно», — цитирует РИА Новости Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что выставка стоит того, чтобы ее посмотреть. Ведь в ее создание вложен «гигантский труд».

Международная выставка-форум пройдет с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ. В ходе мероприятия будут продемонстрированы важнейшие достижения нашей страны в самых разных областях.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, будут задействованы 70 павильонов, общая площадь которых — порядка 90 тысяч квадратных метров.

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