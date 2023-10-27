Приснилась крыса: каких изменений в жизни ждать

Зачастую крысы вызывают отвращение у человека. Этих грызунов считают разносчиками разных инфекций, поэтому сторонятся. Но стоит ли переживать, если они приснились — читайте в материале 5-tv.ru.

Сонник Ванги

По мнению болгарской ясновидящей, это плохой знак. Возможно, что вскоре вы будете кем-то преданы. Если крысы во сне бегают по вам или вашей постели, то не исключено, что предательство совершите вы сами.

Ссору с друзьями сулит сон, где крыса вас кусает. А если же из-за укуса пошла кровь, то конфликта не избежать и с родственниками.

Также Ванга советовала обращать внимание и на то, какого цвета вам приснилась крыса. Черная — к небольшим трудностям. Серая — ждите обмана. Белая — близкие могут вас обидеть.

Сонник Миллера

Крыса во сне сулит разногласия с коллегами по работе или соседями. Хорошим знаком будет пойманная во сне крыса — наяву вы добьетесь успеха в делах, пишет 7Дней.ru.

Сонник Лоффа

Психотерапевт считал, что приснившаяся крыса отражает страх человека потерять близких, друзей. Или же стать изгоем в обществе. Также грызун может отражать страх человека стать жертвой воров и других негодяев.

Сонник Цветкова

Крыса во сне предвещает несчастья, расстройства и неприятности наяву. Если вам удалось убить крысу, то опасаться не стоит — вас ждут успех и везение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему снится бывшая любовь.