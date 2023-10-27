«Я всегда принимаю подарки»: какие сюрпризы преподносят фанаты певице Заре

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 2 112 0

Певица Зара не боится принимать подарки от поклонников

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Исполнительница очень ценит трогательное внимание поклонников.

Певица Зара призналась, что обожает подарки от поклонников и всегда принимает их с радостью. Заслуженная артистка РФ признает, что это качество можно принять за излишнюю доверчивость, но отказать людям, вложившим душу в презент, она не может. О выдумке своих фанатов исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Fashion People Awards.

«Я всегда принимаю подарки, потому что они всегда со смыслом. У меня выйдет песня — они заказывают торт с названием этой песни, у меня день рождения — они заказывают торт с моей фигуркой или какие-то именные конфеты, какие-то сладости для моих мальчишек. Это так трогает, поэтому я не могу не принимать их и принимаю с огромной благодарностью. И это всегда очень вкусные вещи, они меня вообще подкармливают», — сказала Зара.

Как отметила певица, в ее профессии бытует мнение, что поклонники являются отражением самого артиста. Это значит, что по манерам и поведению зрителя можно сделать выводы и о том, кто перед ними выступает. Приятно считать себя хорошим артистом, глядя на душевных людей, одаривающих своим вниманием, заключила звезда.

Зара еще в детстве посвятила себя музыке. В десятилетнем возрасте с песней «Сердце Джульетты» она стала финалистом телевизионного конкурса «Утренняя звезда», впоследствии получила еще множество наград российских и международных фестивалей. Широкую известность получила благодаря участию в шоу «Фабрика звезд-6», в котором дошла до финала.

Как актриса Зара известна по ролям в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ по-русски 2», «Фаворский», фильмах «Пушкин. Последняя дуэль», «Белый песок» и других. Она является артистом мира в ЮНЕСКО, в рамках организации занимается вопросом сохранения культурного многообразия. Ранее в интервью 5-tv.ru знаменитость рассказала о своем новом альбоме.

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