Ничего личного: Байден приказал нанести удар по иранским объектам в Сирии

Зачем президент США обостряет ситуацию и вмешивается в палестино-израильский конфликт?

Президент США Джо Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, вооруженные силы Штатов атаковали два объекта на востоке страны.

По его словам, удары являются методом самообороны в ответ на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, начавшихся с 17 октября.

«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят таких нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — сказано в заявлении пресс-службы Пентагона.

При этом Америка не стремится к конфликту, добавил он. Удар по иранским базам никак не связан с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об атаках на военные базы США в Ираке и Сирии.