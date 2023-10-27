Ничего личного: Байден приказал нанести удар по иранским объектам в Сирии

|
Рита Миронова
Рита Миронова 130 0

Байден приказал нанести удар по иранским объектам в Сирии

Ничего личного: Байден приказал нанести удар по иранским объектам в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Ernst - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Зачем президент США обостряет ситуацию и вмешивается в палестино-израильский конфликт?

Президент США Джо Байден приказал нанести удары по иранским объектам в Сирии. Как сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, вооруженные силы Штатов атаковали два объекта на востоке страны.

По его словам, удары являются методом самообороны в ответ на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, начавшихся с 17 октября.

«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американского персонала, и он сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты не потерпят таких нападений и будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — сказано в заявлении пресс-службы Пентагона.

При этом Америка не стремится к конфликту, добавил он. Удар по иранским базам никак не связан с эскалацией палестино-израильского конфликта.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об атаках на военные базы США в Ираке и Сирии.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

22:30
Умер бывший главный редактор российского Playboy Владислав Ковлейский
22:15
СК возбудил дело после воспрепятствования деятельности журналистов «Известий» в Москве
22:08
«Битва амбиций»: почему европейские политики ругаются из-за Израиля
21:53
В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал
21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео