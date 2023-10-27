«Злейшему врагу не пожелаешь такое пережить»: сын Никулина раскрыл неизвестную правду об отце

Звездное семейство провоцировало зависть даже со стороны не менее именитых коллег. Что на самом деле творилось за закрытой дверью дома одного из самого известного юмориста и актера СССР?

Максиму Никулину, сыну Юрия Никулина, удалось в жизни то, что удается единицам. Он стал преемником, продолжателем дела своего отца и избежал сравнений с легендарным главой семьи. Вот уже много лет Никулин-младший руководит цирком, хотя никогда артистом не работал, а еще, с особым трепетом вспоминает детство, которое так часто вызывало зависть у людей со стороны.

Лишь однажды Максим Никулин как на духу рассказал, что пришлось пережить ему, отцу и матери под гнетом популярности и чему знаменитый отец успел научить его до того, как его не стало.

В отличие от других детей цирковых и знаменитых артистов, сын Никулина не рос в стенах культурного учреждения. Воспитанием и обучением ребенка занимались ближайшие родственники. За проступки единственного отпрыска Никулин никогда не ругал, потому что просто не умел этого делать. Однако многие шалости наследника всерьез расстраивали актера. Единственное, что спасало от кризиса — фронтовая закалка.

Она же помогла Никулину-старшему болезнь единственного сына. Вскоре после того, как Максим пошел в школу, он тяжело заболел. Мальчик пережил несколько сложных операций, последняя из которых закончилась удалением почки. Ребенок балансировал между жизнью и смертью. В то же время знаменитый отец находился в затяжных гастролях. Изматывая себя страшными мыслями о возможной кончине единственного ребенка, Никулин вынужден был ежедневно выходить к людям, шутить, улыбаться и показывать забавные пантомимы.

«Злейшему врагу не пожелаешь такое пережить: валять дурака, смешить публику, когда дорогой тебе человек при смерти…», — рассказал как-то он.

Уже позже, в интервью 7Дней.ru, Никулин-младший признался: он долгое время обижался на отца, считая, что тот ставит сына и семью на последнее место. Лишь с возрастом Максим Никулин понял: в те годы им движил юношеский максимализм.

«Это по скудоумию, свойственному молодости. Со временем я понял, что и так был у него под крылом. И ко мне он относился, как к себе — на что тут обижаться. Отец и квартиру-то получил случайно. Пришел за кого-то хлопотать, и у него поинтересовались, что у него самого с жильем. Узнав ответ, только руками всплеснули: «Вы сошли с ума! Уже полсотни человек получили квартиры Вашими стараниями, а сами в коммуналке живете?! В этом он был весь…», — позже сознался он.

В середине ноября сын легендарного Никулина отметит 66-летие: его подчиненные называют директора цирка справедливым и принципиальным. Сам наставник благодарит за тягу к честности звездного отца.

Ранее 5-tv.ru писал, что царя в «Иван Васильевич меняет профессию» мог сыграть Юрий Никулин.