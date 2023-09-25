Царем мог стать Юрий Никулин: как снимали «Иван Васильевич меняет профессию»

Юрий Яковлев соперничал на пробах с Евстигнеевым и Вицыным, а Леонид Куравлев — с Андреем Мироновым.

Легендарному фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» исполнилось полвека. В связи с памятной датой издание «Вечерняя Москва» вспоминает, как снимался этот шедевр по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Оказывается, режиссера на создание картины вдохновил спектакль по упомянутой пьесе, который с аншлагом проходил в Театре киноактера. Примечательно, что и на сцене, и в кино играла Нина Маслова — в театре она была в массовке, а в кино царицей Марфой Васильевной.

На роль царя Гайдай планировал взять Юрия Никулина, но тот отказался от роли. На пробах тогдашнему артисту Театра Вахтангова (а после выхода ленты — суперзвезде СССР) Юрию Яковлеву пришлось соперничать с Евгением Лебедевым, Евгением Евстигнеевым и Георгием Вициным. Яковлев получил работу, именно он, кстати, придумал, что управдом Бунша будет шепелявить — чтобы значительно отличаться от «настоящего» Ивана Грозного. Его идеями были игра в ладушки с царицей, чарльстон в хореографии и хитрый шепот на ухо героине Натальи Селезневой.

«Говорил мне: „Наташка, у меня десять минут, я опаздываю на спектакль!“ Я понимала, что такое опоздать на спектакль, но при этом мне надо было безудержно кокетничать и хохотать!» — вспоминала актриса.

Как сообщает издание, Леонид Куравлев обошел на кинопробах самого Андрея Миронова, который тоже хотел сыграть Жоржа Милославского. А кандидатуру Михаила Пуговкина на роль режиссера Якина отстоял Григорий Чухрай. Членам худсовета он бесстрашно заявил, мол, Пуговкин покажет, какие типы попадаются среди режиссеров. Позже критики говорили, что его персонаж получился остроумной карикатурой на мэтра советского кино Ивана Пырьева.

Аппарат для путешествий во времени инженера Тимофеева, его сыграл Александр Тимофеев, разрабатывали настоящие ученые, но первая версия оказалась не очень киногеничной. Тогда за дело взялся скульптор Вячеслав Почечуе, который вдохновился… Самогонным аппаратом из короткометражки Гайдая «Самогонщики». Также, по словам Нины Масловой, на пиру не было никакой бутафории. И черная икра, и стерлядь были настоящие. Ради достоверности режиссер лично потратился на пиршество. Вложив все силы и душу в проект, он создал шедевр, не увядающий вот уже 50 лет.

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