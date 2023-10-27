Увидели секретный бункер: суворовцам показали запуск ракеты «Союз-2.1б» на космодроме Плесецк

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Кому посчастливилось попасть на экскурсию?

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Возвращаемся к еще одной важной новости из космической сферы — запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Она успешно стартовала этим утром, на борту — военные спутники.

За тем, как все происходило, наблюдали воспитанники суворовских училищ из Твери, Тулы и Москвы. Кому посчастливилось попасть на экскурсию, увидеть старт ракет и секретный бункер управления полетами, узнал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Мирослав долго любуется мини-копиями ракет-носителей «Союз» и «Ангара», изучает экспонаты в музее военного космодрома Плесецк. Он еще только второкурсник Тверского суворовского училища — о будущем думать рано, но теперь вектор определенно задан.

«Поездка мне очень сильно понравилась. Удивительные эмоции увидеть ракету вживую, своими глазами. Никогда ее не видел», — рассказал Батарчук.

Мечта практически каждого мальчишки прикоснуться к космосу сбылась для 45 суворовцев из трех училищ в Москве, Туле и Твери. Уникальную экскурсию на крупнейший военный космодром организовали в Министерстве обороны.

Главным событием, конечно, стал пуск ракеты. Ракета пошла — три сотни тонн мощи и технологически сложных механизмов оторвались от Земли.

Каждый старт для сотрудников космодрома, как первый, и каждый раз это зрелище впечатляет. Огромный столб огня разрывает пространство, от вибрации и толчков ракета отделяется от стыкового механизма и начинает набирать высоту.

В этот раз все происходит на глазах у суворовцев — эмоции непередаваемые. А так выглядела подготовка: на космодром ракета с завода приезжает в разобранном виде в специальных вагонах, после следует первая проверка на месте.

Носитель собирают, как конструктор, аккуратно и не спеша. И вновь проверяют, проводят стыковки — механическую и электрическую, тестируют ракету на герметичность, в это время ее фактически надувают изнутри, для поиска возможных трещин заполняют воздухом.

И только после всех процедур состав с носителем выезжает на стартовую площадку. Скорость, с которой движется состав, не превышает пяти километров в час — фактически это темп пешехода.

Перемещение собранной установки — очень ответственный этап, ошибки здесь недопустимы. Ракета-носитель «Союз-2.1б» — 46 метров в высоту, три — в ширину, стартовая масса составляет 312 тонн, грузоподъемность — девять.

Особая гордость инженеров в том, что все комплектующие производятся у нас в стране. Как они говорят, разобрать и собрать могут с закрытыми глазами.

Очередной этап экскурсии суворовцам провели прямо на стартовой площадке, а после рассказов на поверхности воспитанникам дали заглянуть и в пусковую ракеты — бункер, в котором происходит управление полетом.

Здесь видны параметры ракеты-носителя, по которым можно оценить состояние ракеты, готова она к пуску или нет. Такую акцию с экскурсией на самый северный русский космодром в министерстве планируют сделать традицией, но попадут на нее не все.

«Я отличник учебы, также принимаю очень много участия в жизни училища, роты и во всех таких моментах», — рассказал четверокурсник Московского суворовского училища Назар Мадалиев.

Назару повезло особенно: на космодроме у него давно служит родной дядя, но вот доехать получилось только теперь. В будущем критерии отбора останутся теми же — успехи в обучении и активность в жизни училища. После первой группы гостей желающих определенно будет еще больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракету «Союз-2.1б» запустили с Плесецка в интересах Минобороны.

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