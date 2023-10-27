Краснодарский суд арестовал мелитопольца, пытавшегося отравить летчиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 1 102 0

Отправивший летчикам отравленный торт мелитополец арестован на два месяца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / opskuban;5-tv.ru

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Выпускники едва не съели подарок, в которым был медицинский препарат в больших токсических дозах.

В Краснодарском крае арестовали почти на два месяца уроженца Мелитополя, который отправил выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков отравленный торт и алкоголь. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

«Армавирским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 33-летнего мужчины… до 25.12.2023», — говорится в сообщении.

Мелитополец подозревается в совершении террористического акта. Согласно материалам дела, мужчина проживает в РФ с 2015 года, а в октябре 2023-го он с целью убийства организовал доставку алкоголя и кондитерского изделия в училище. Причем эти «подарки» содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержали мелитопольца накануне, 26 октября.

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