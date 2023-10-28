США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы

США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы

Фото: REUTERS / Joshua Roberts/File Photo

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Пентагон намерен модернизировать бомбу B61. Но зачем?

США намерены модернизировать свою основную термоядерную бомбу B61. Как сообщили в Пентагоне, она будет обновлена до варианта В61-13 при одобрении конгресса и выделения им соответствующих средств.

Обновленная бомба должна будет заменить часть запасов В61-7. У нее будет аналогичная мощность при более высоких показателях безопасности и точности, которыми обладает самая современная модификация В61-12.

В документе также отмечается, что соответствующее решение не является реакцией на какие-либо мировые события, однако «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

25 октября под руководством президента РФ Владимира Путина была проведена тренировка по управлению ВС РФ. Были отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Как на это отреагировали на Западе — читайте в нашем материале.

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