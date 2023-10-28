В США нашли тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 29 0

Мужчину по имени Кард, подозреваемого убийстве 18 человек, искали два дня.

В США нашли тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне

Фото: REUTERS / Shannon Stapleton

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Найдено тело подозреваемого в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн). Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы. По данным телеканала CNN, мужчина мог свести счеты с жизнью.

Однако официальных подтверждений пока ни одному из вышеописанных заявлений СМИ нет.

Трагедия в Льюистоне произошла два дня назад. Мужчина открыл стрельбу по мирным людям. Мотив остается неизвестным. Его жертвами стали по меньшей мере 18 человек. Еще свыше десяти — пострадали.

Главным подозреваемом в массовом убийстве является мужчина по имени Кард. Ему удалось скрыться с места преступления. Правоохранители искали его все это время. Даже обыскали дом и нашли предсмертную записку.

Также окружение Карда рассказало, что он имел проблемы с психикой. Слышал голоса, которые говорили о нем «ужасные» вещи. И об этом предупреждали полицию города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стрельба в США стала крупнейшей по числу жертв в стране за 2023 год.

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