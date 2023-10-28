Главный подозреваемый мертв, при нем — записка: новые детали расстрела в Мэне

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 178 0

Главного подозреваемого в расстреле людей в Мэне Джанета Миллса нашли мертвым

Главный подозреваемый мертв, при нем — записка: новые детали расстрела в Мэне

Фото: REUTERS / KEVIN LAMARQUE

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Подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне искали два дня.

Стало известно об обнаружении тела Роберта Карда, подозреваемого в массовом убийстве в Льюистоне. Об этом сообщила губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс, пишут РИА Новости.

Глава штата сообщила, что преступник мертв и проинформировала об этом президента США Джо Байдена.

Напомним, вечером 25 октября мужчина открыл огонь из автомата в трех районах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. По официальным данным, известно о 18 погибших и 13 раненых. Полиция установила, что стрелял Роберт Кард. Как сообщил ABC News, он был оружейным инструктором, у него были проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное.

Как сообщалось накануне, 27 октября, в ходе обыска в доме стрелка полицейские нашли предсмертную записку, которую Кард, предположительно, оставил своему сыну.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы рассказали о массовом убийстве в США.

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