Не такая как все: ТОП-10 интересных фактов о красотке Джулии Робертс

Эта леди завоевала сердца поклонников со всего мира, а ее картины всегда были коммерчески успешными. Как звезде удается быть на вершине?

Джулия Робертс — одна из самых известных в мире голливудских актрис, благодаря своим ярким ролям получившая статус живой легенды. В числе ее знаковых ролей, особенно полюбившихся зрителям, Вивьен Уорд в знаменитой романтической мелодраме «Красотка» (1990). На протяжении всей своей карьеры Джулия Робертс только подтверждала свой статус настоящей кинозвезды и одной из выдающихся актрис своего времени. Сегодня звезде исполняется 56 лет. Рассказываем о 10 самых интересных фактах из ее биографии.

Имя — не реальное?

Робертс была вынуждена поменять имя с Джули Робертс (ее настоящее имя звучит именно так) на Джулия Робертс при вступлении в Гильдию актеров США, так как на тот момент в ней уже состояла актриса по имени Джули Робертс.

Первая награда

В 23 года (в 1990 году) Джулия Робертс получила свою первую номинацию на премию «Оскар» (за «Лучшую женскую роль второго плана») и премию «Золотой глобус» за роль в мелодраме «Стальные магнолии» (1989), ставшей хитом проката.

«Красотка» должна была быть другой…

www.globallookpress.com / IMAGO/ United Archives /kpa Publ

Романтическая комедия «Красотка» (1990) с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях изначально называлась «$3000» — по той сумме, которую должна была получить от богатого бизнесмена Вивьен Уорд. Однако неочевидный смысл названия и недавний успех Робертс в «Стальных магнолиях» вдохновил создателей на то, чтобы переименовать фильм (по известной песне Роя Орбисона «Pretty Woman») и изменить его концовку на оптимистическую.

А для афиши «Красотки» на самом деле сфотографировали модель, чье лицо позднее заменили лицом Робертс.

Не все роли хотела

В случае с драмой «Неспящие в Сиэтле» (1993) главная женская роль досталась Мег Райан, когда от нее отказалась Джулия Робертс. Также известно, что Джулия Робертс отказалась от роли в драме «Влюбленный Шекспир» (1998), которая отошла к Гвинет Пэлтроу и принесла ей премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Рука, рука

Поскольку реальный прототип главной героини фильма «Эрин Брокович», правозащитница и активистка охраны окружающей среды Эрин Брокович-Эллис — правша, а Джулия Робертс — левша, Робертс специально для съемок фильма научилась выполнять повседневные действия и писать правой рукой.

Такие деньги!

www.globallookpress.com / Stephen Lock

За роль в картине «Улыбка Моны Лизы» (2003) Джулия Робертс получила беспрецедентный гонорар в $25 млн. Она была первой голливудской актрисой, получившей столь высокий гонорар.

Ах, мужчины

В определенный период своей жизни Джулия Робертс была известна своими многочисленными романами с известными актерами. В их числе — Лиам Нисон, Кифер Сазерленд, Мэттью Перри, Джейсон Патрик, Дилан МакДермотт, Бенджамин Брэтт, Дэниэл Дэй-Льюис.

… и дети

Джулия Робертс хотела назвать одного из сыновей Джорджем, но отказалась от этой идеи, решив, что люди подумают, будто это каким-то образом связано с Джорджем Клуни.

www.globallookpress.com / IMAGO / Jeffrey Mayer/JTMPhotos

Вера

По вероисповеданию Джулия Робертс — индуистка. Она увлекается культурой Индии, занимается медитацией, а название ее кинокомпании Red Om Films отсылает к индуистскому символу «Ом». О своей религии Робертс говорила в интервью, что для нее «переход в индуизм — это вовсе не какой-то странный каприз». По ее словам, за этим переходом стоял поиск духовного успокоения:

«Я никогда не стану принижать другие религии только из-за того, что перешла в индуизм. С моей точки зрения, нельзя сравнивать между собой ни религии, ни людей. Сравнение вечно оказывается не в чью-нибудь пользу, это плохо. Что же касается меня, то лично мне индуизм просто подарил настоящий внутренний покой».

Родители

В 1971 году, когда Джулии было 4 года, ее родители развелись. Спустя несколько лет ее мать вышла замуж повторно, за театрального критика Майкла Моутса, брак с которым впоследствии называла «самой большой ошибкой в своей жизни». Моутс жестоко обращался с ней и с ее детьми, на основании чего в 1983 году мать Джулии подала на развод. Несмотря на все это, сама Джулия Робертс никогда не распространялась публично о своем тяжелом детстве.