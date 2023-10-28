«Была замечательной актрисой»: ушла из жизни внучка Максима Горького

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 66 0

Внучка писателя Максима Горького актриса Дарья Пешкова умерла в 96 лет

Фото, видео: vakhtangov.ru;© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Наследница великого русского писателя более 70 лет радовала своим искусством зрителей театра имени Вахтангова.

Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, умерла в возрасте 96 лет. Трагическую новость сообщили в театре Вахтангова, где актриса прослужила более 70 лет.

«С прискорбием сообщаем: сегодня на 97-м году жизни не стало замечательной актрисы, яркой представительницы вахтанговской школы, внучки писателя Максима Горького — Дарьи Пешковой», — говорится в сообщении театра.

Заслуженный артист РФ, актер и режиссер театра Вахтангова Владимир Иванов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвал Пешкову уникальным человеком и актрисой. Он отметил, что она была старейшей актрисой вахтанговского театра после умершей в августе Юлии Борисовой.

«Она (Пешкова — Прим. ред.) всю жизнь проработала в театре Вахтангова, и последняя ее премьера была в моем спектакле „Люди как люди“. Это горьковская пьеса, и она была очень счастлива, что была занята в этом спектакле, с огромным удовольствием и ответственностью играла. Роль была небольшой, но само присутствие внучки Горького в спектакле — это знаковая ситуация. Мечтала очень, чтобы мы поехали в Нижний Новгород (малая родина Горького — Прим. ред.) с этим спектаклем. Мы собирались, но так этого и не произошло, к сожалению. Светлая ей память. Она была замечательной актрисой и преданным театру человеком», — поделился Иванов.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года в итальянском Неаполе. Вскоре после этого семья переехала в СССР, где 1949 году Пешкова окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Московского академического театра имени Вахтангова. На его сцене Пешкова сыграла около пятидесяти ролей. В их числе Катя в «Поют жаворонки», немка в «Идиоте», баба в «Виринее», акушерка в «Анне Карениной», цыганка Глаша в «Живом трупе» и Палагея в «Люди как люди».

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