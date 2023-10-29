Тактика выживания: три способа помочь ребенку подружиться со сверстниками

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Алина Крылова
Алина Крылова 29 0

Родителям дали советы, которые помогут детям избежать проблем с общением в школе

Тактика выживания: три способа помочь ребенку подружиться со сверстниками

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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От того, насколько хорошо умеет подросток строить отношения с ровесниками, во многом зависит его успехи во взрослой жизни.

Успехи ребенка в школе зависит не только и не столько от его умственных способностей, но и от умения выстраивать отношения: и со взрослыми — учителями, и с другими учениками. Если к определенному возрасту ребенок так и не научился взаимодействовать с другими людьми, ни о каком успехе говорить не приходится.

Основатель группы компаний, специализирующихся на комплексном развитии и отдыхе детей, Сергей Копейкин дал три совета родителям, которые стоит взять во внимание, чтобы помочь школьнику наладить контакт со сверстниками. По словам специалиста, умение вывести ребенка на откровенный разговор неизбежно поспособствует решению ряда проблем в коммуникации.

«Первым признаком проблем в коммуникации с одноклассниками у ребенка является нежелание идти в школу. Он неохотно рассказывает, что делал, с кем сидит за партой, а иногда даже начинает ссылаться на головную боль или другие недомогания, чтобы не ходить в школу. Именно благодаря родительским чатам вы узнаете о ситуации и сможете оперативно вмешаться, если того требуют обстоятельства», — приводит слова Копейкина «Ридус».

Умение вовремя прийти на помощь своему отпрыску, разрядить обстановку, вмешаться в конфликт — все эти навыки должны быть в арсенале заботливого родителя, подчеркивает Копейкин. Однако важно делать это только до определенного возраста: если ребенок уже выпустился из начальной школы, то вмешательство родителей может только навредить.

По словам Копейкина, не стоит игнорировать ситуации, при которых ребенок подвергается буллингу и находится на грани драки. В таких ситуациях возраст ребенка значения не имеет.

Чтобы подростки быстро адаптировались в новой среде, специалист советует с малых лет проводить с детьми адаптированные под возраст конкретного ребенка активности. Это могут быть школьные мероприятия, экскурсии, праздники и дискотеки или общие выезды. Лучший способ научить отпрыска общению — собственный пример, напоминает он.

Ранее 5-tv.ru писал, как совместить личную жизнь с воспитанием детей.

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Тактика выживания: три способа помочь ребенку подружиться со сверстниками

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