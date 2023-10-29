Сильный слабый пол: как женщины борются с альфонсами и отстаивают свои права

Забастовки женщин в Исландии

В Исландии прошла крупнейшая за полвека женская забастовка. Исландки, включая главу правительства и пятерых министров, во вторник отказались работать, в том числе выполнять домашние дела, например, убирать и готовить и вышли на демонстрацию. В столице на митинге собралось до 100 000 человек, это четверть населения острова-государства. Исландки требовали равноправия, конкретно в оплате труда. До сих пор мужчины там получают в среднем на 20% больше. При этом Исландию и без того называют «раем для феминисток». В рейтинге Давосского форума она на первом месте уже дюжину лет как страна, где лучше всего защищены права женщин. И все же даже «в раю» есть проблемы: сексуальные домогательства, очернение, женоненавистничество.

Тема женщины в поп-культуре

Как ни странно, но гендерную тему могла запустить кинокартина «Барби», которая с большим успехом прошла в мировом прокате этим летом. Там вдоволь покритиковали стереотипы идеального женского мира «Барбиленда», немного прошлись по «третьей волне» феминизма 90-х, когда в принципе ставили под сомнение бинарность мира: добро / зло, мужчины / женщины. Создатели кинокартины действуют в мейнстриме уже четвертой волны феминизма, когда с неравенством борются на уровне эмоций и вовлеченности.

И в этой логике выходят новые произведения поп-культуры. Например — книга воспоминаний Бритни Спирс, о ней много говорят на этой неделе. Бритни на пике популярности — это та же идеальная Барби.

Оказывается, все не так, в мемуарах Спирс признается, что с 14 лет пила, курила и вела половую жизнь. Что от звездного бойфренда Джастина Тимберлейка она забеременела и сделала аборт, он настоял. Вся ее жизнь, выходит, борьба со стереотипами и с зависимостями. И все же о чем мечтает Бритни, о чем мечтает Барби — стать сильной, обрести себя и построить счастливую семью.

Семь жен московского врача

На этом противоречивом желании — быть сильной и в то же время окруженной заботой — многие женщины и попадаются. Удивительное дело, чем громче раздаются голоса феминисток, тем больше заявлений поступает в полицию с жалобами на альфонсов: мол, обманули, обещали горы золотые, что будет как в сказке, а на деле интересовались лишь деньги. Корреспондент «Известий» Александр Морозов выслушал истории пострадавших.

Семь разгневанных женщин пытаются поймать терапевта московской городской поликлиники. Всем он поставил один диагноз — обещание жениться!

«Он мне говорил, что мы семья, что я его жена, что он мой муж», — делится Анна.

«Воспринимала его как с мужа, и он мне говорил, что я его жена, что осталось только идти в мечеть», — рассказывает другая пострадавшая.

Один на всех — любвеобильный спортивный доктор из Сирии Адиб Камел — завел себе настоящий гарем, который обслуживал его нужды, в первую очередь — финансовые.

«Попал в аварию, нужны деньги, можешь мне выслать десять тысяч или сколько. Он также меня просил взять какие-то там кредиты оформи, пожалуйста, там кредит, я хочу погасить свой, у тебя будет меньше процент, я буду платить», — вспоминает пострадавшая Индира Коренева.

Но не платил. Зато однажды доктор объявил всем своим «женам», но по отдельности, что у него — рак и нужно, не просто много, а очень много денег.

«У меня и у Иры есть одинаковые СМС, когда он просит денег», — рассказывает жертва мошенника.

Одна из потерпевших — она просит не показывать ее лицо — продала жилье, переехала в хостел на хлеб и воду. Взяла кредит и всю выручку от бизнеса переводила Адибу.

«Я себе ничего не оставляла, я эти деньги и отдавала все ему, себе ничего не брала совершенно где-то примерно около 200 000 в месяц я ему отдавала и выручку от салона», — делится потерпевшая.

Но обман раскрылся, новая «невеста» проследила за любимым, и узнала, что не единственная, и что их всего оказывается — семь. Семь невест терапевта Камела. Разъяренные женщины требуют справедливости, коллективное заявление отнесли в полицию. Общего мужа дамы обвиняют в мошенничестве.

Какие уловки используют альфонсы

Цветы, шампанское и конфеты, а также свидания в парках и скверах, альфонсы уже давно не используют в покорении женских сердец. Аферисты чтобы пустить пыль в глаза, арендуют дорогие люксовые автомобили, причем с водителем. Снимают дорогие апартаменты, чтобы показать свой статус, которого нет.

Профессиональные «Казановы» используют разные уловки, чтобы проверить насколько будущая жертва готова платить, начинают с ресторана.

«Женщина пытается компенсировать то что она может быть считает, что она недостаточно красивая, недостаточно умная. Она пытается это компенсировать служение мужчине. В том числе дает деньги», — уверен психолог Владимир Ноздрин.

«Бизнесмен» и сын миллионера

А вот фотографии другого мужчины с сайта знакомств. Широкая улыбка, фотографии на фоне вертолета у моря. Аферист с сайтов знакомств Никита Долгополов представляется и миллионером из Иркутска и сыном политика, кем угодно, лишь бы втереться в доверие. Молодой маме Елизавете, «молодой бизнесмен» обещал помочь с трудоустройством, но вначале девушка должна была оказать услугу.

«Чтобы я взяла для него кредитную карту оформила или кредит. На мои вопросы почему он не сделает это самостоятельно или не оформит на свою организацию, на что он сказал, что он уже за кредитован, и организация тоже», — рассказывает пострадавшая Елизавета Шубина.

Елизавета в итоге поддалась уговорам, и пошла в банк. Первые месяцы «глава инвестиционной компании» исправно платил долг, но потом исчез. Теперь девушка должна банку миллион рублей.

«У него есть такая тактика. Он иногда просит небольшие суммы взаймы и их возвращает, тем самым втирается в доверие к человеку: „ну, ты же видишь, я же тебе возвращал“. А со временем он берет все больше и большие суммы», — рассказывает потерпевшая.

Сейчас сводит концы с концами, не знает, чем кормить дочь. Как позже выяснилось, Елизавета не единственная, кто оформлял для обаятельного Долгополова кредиты — «взаймы». В долговую яму мошенник загнал по всей России больше десятка человек. Сейчас махинатор находится в федеральном розыске.

Все начинается с машины

Но и это не вершина айсберга. По похожей схеме работают и другие аферисты.

«Фролов, он вообще мне представился изначально Игорь Белов, по поддельным документам», — рассказывает пострадавшая Алина Миленная.

«С Фроловым я познакомилась в июле 2022 года. Он назвал себя Иван Макеев», — вспоминает пострадавшая Александра Пескова.

Иван, Игорь, а по паспорту — Дмитрий. Он представлялся фермером из Владимирской области, владельцем строительной компании из Санкт-Петербурга, директором логистической компании из Москвы. В общей сложности грузный Казанова в бейсболке из провинции обманул почти 300 женщин. Действовал почти по одной схеме, предлагал возлюбленным обновить автомобиль.

«Он говорил, что вот у тебя машина не очень, тебе нужна другая. Я бы своей девушке такую машину не купил», — рассказывает жертва афериста.

«Предлагал новую машину, конечно же, потому что мы семья, конечно же, потому что я не могу ездить на дорогой машине, когда моя любимая девушка ездит вот на такой маленькой», — вспоминает пострадавшая Алла Зарипова.

«Он говорит: „Я хочу, чтобы у нас были с тобой одинаковые машины“. Также по поддельным документам, ну, как я потом уже узнала, он мне подарил машину. И потом он сказал, зачем две машины? Давай одну твою продадим», — рассказывает Алина Миленная.

При этом деньги не отдавал, говорил, что срочные дела и пропадал. Если жертва не настаивала на возврате, шел дальше. Алине он внушил, что ей с дочкой нужно жилье побольше. В итоге женщина с ребенком лишились трешки за шесть миллионов рублей.

«Мы просто рыдали. Ну, потому что так нельзя поступать, нельзя отбирать то, что я заработала своим трудом», — делится пострадавшая.

Хитрого комбинатора с десятком личностей задержали. «Тиндеровому Донжуану» грозит до шести лет тюрьмы за мошенничество. В розыске и другие жиголо, а в ближайшее время на стенде их разыскивает полиция появятся и новые ориентировки.

Является ли альфонсом Прохор Шаляпин?

«Альфонса можно высчитать просто на раз два! Мужчина не может попросить у женщины денег!» — уверяет Лариса Копенкина, бывшая жена Прохора Шаляпина.

Квартира за 18 миллионов, загородный дом и даже место на кладбище. Лариса Копенкина всегда считала, что ее бывший муж Прохор Шаляпин достоин лучшего. Бывшего супруга, она даже осыпала бриллиантами, оплатив сверкающую улыбку своего экс-благоверного.

«И чтобы о нем не говорили, Прохор никогда, ни при каких, ни с одной женщины — ручаюсь — не был альфонсом», — заявляет Лариса Копенкина.

Любимец дам постарше, признается, получать подарки от состоятельных женщин приятно. А в таком образе жизни, музыкант не видит ничего постыдного.

«Дамских угодников» становится все больше, как и женщин, которые всего добились сами. Желание чувств, любви и внимания никуда не исчезает. Этим и пользуются мужчины, живущие на деньги сильных женщин.