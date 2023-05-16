Гоша Куценко о поцелуях в постельных сценах: «Сосаться нужно нормально»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Гоша Куценко призвал российских актрис «нормально сосаться» на съемочной площадке

Гоша Куценко о поцелуях в постельных сценах: «Сосаться нужно нормально»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актер рьяный противник имитации любви перед камерой.

Актер Гоша Куценко рассказал, как, по его мнению, должны сниматься поцелуи в кино. Знаменитость убежден — прикосновение к партнеру по сцене должно быть настоящим, никакой фальши и наигранности. В противном случае зритель все поймет, что это имитация.

«Сосаться нужно нормально. Поцелуй, который имитируют, всегда видно. Целуешься с актрисой, предлагаешь ей свой язык — а она его отталкивает. Меня это бесит», — заявил Куценко на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Такой подход должен быть и при игре постельных сцен, уверен Куценко. Актеры, ложась в постель, обязаны раздеваться полностью. А чтобы все выглядело не наигранно, между партнерами должна быть дружба и доверие. Именно это, возможно, и помогло на протяжении 20 лет Куценко играть полностью голым в спектакле «Ladies' Night. Только для женщин». Там ему была отведена роль стриптизера.

«Я с детства привык быть голым. Я играл в „Ladies' Night“ 20 лет. Когда мы были моложе, в этом был какой-то секс, эротика, а сейчас мы все настолько смешные, взрослые люди. И в этом есть такая трагедия», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая странная субстанция оказалась во рту у Павла Деревянко во время поцелуя с Кристиной Асмус на съемочной площадке.

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