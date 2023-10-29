«Какой-то Майкл Джексон»: JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу

Певец устроил шоу с перевоплощениями для своих фанатов. Но все ли пошло по плану?

Недавно прошел сольный концерт артиста JONY. На нем исполнитель решил порадовать своих поклонников шоу с переодеваниями. Хоть фанатам и показалось, что все идет по плану, но на самом деле певец столкнулся с некоторыми проблемами. Об этом он рассказал сайту 5-tv.ru.

«Один человек переодевает одну обувь, вторую. Я такой: „Где микрофон? Где это?“. На самом деле это надо делать все быстро, у меня уже в голове все запуталось, что я уже пояс от ремня снимаю, такой: „Зачем я его снял?“. И обратно надеваю. То есть ты прям такой стоишь настраиваешься», — рассказал артист.

Певец признался, что у него уже был подобный опыт во время участия в выступлениях в школе и в университете. В подростковые и студенческие годы JONY приходилось также быстро, а главное четко менять свои костюмы.

«И мы также все передавались из народного в обычный, из хип-хопа в какой-то „Майкл Джексон“. Это все я проходил», — подчеркнул артист.

Он с теплотой вспоминает то время и считает эти моменты «прикольными».

Ранее 5-tv.ru писал, что JONY рассказал о проблемах с голосом.