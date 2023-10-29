Ушла из жизни актриса из «Зорро» Джоан Эванс

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 57 0

Голливудская звезда скончалась на 90-м году жизни.

Ушла из жизни актриса из «Зорро» Джоан Эванс

Фото: Кадр из х/ф «Розинна МакКой». Режиссеры: Ирвинг Реис, Николас Рэй, 1949 г.

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Умерла американская актриса Джоан Эванс, широко известная по роли в фильме «Зорро». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, о смерти актрисы сообщил ее сын. Причину смерти Джон Уэзерли не озвучил.

Эванс родилась в Нью-Йорке в 1934 году. Ее родителями были голливудские сценаристы Дэйл Юнсон и Кэтрин Альберт. Одну из первых ролей будущая кинозвезда получила в 14 лет, возглавив историческую драму «Розинна МакКой».

Позднее она снялась в таких кинокартинах, как «Привет, красотки!», «Очень личное», «Колонна на Юг», «Изгнанник», «Странное приключение», сериале «Зорро». Она завершила карьеру в начале 1960-х годов.

В субботу, 28 октября, ушел из жизни американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Любимца публики не стало на 55-м году жизни.

Ранее голос Чендлера из «Друзей» актер озвучания Сергей Быстрицкий в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, каким актером был Мэттью Перри.

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