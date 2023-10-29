Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова Эксклюзив 1 924 0

Актер Сергей Быстрицкий: Мэттью Перри обладал редким комическим даром

Фото, видео: Кадр из т/с «Друзья», 1994 г.; Instagram* kamillaactress; 5-tv.ru

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Сергей Быстрицкий был неразрывно связан с Мэттью Перри через телесериал «Друзья».

Ушел из жизни звезда «Друзей» Мэттью Перри. Актер дубляжа, актер и кинорежиссер Сергей Быстрицкий, озвучивший все сезоны легендарного сериала, в беседе с 5-tv.ru рассказал, каким актером был Перри.

По словам Быстрицкого, жизнь у Мэттью была непростая. При этом он был прекрасным актером, талантом не обижен. Примечательно, что Перри вырос в актерской семье, его отец тоже был деятелем кино.

По мнению собеседника, самой значимой работой в карьере актера является прекрасный сериал «Друзья», который повлиял на целые поколения, особенно в Америке.

«Мэттью Перри был героем, много фраз пошло в обиход американского зрителя. Нам это сложно было передать, мы делали дубляж, ведь каждый язык обладает своим колоритом. Он, я считаю, был одним из великих актеров, который был и прекрасным комиком, обладал комическим даром, что очень сложно и нечасто встречаемо», — отметил режиссер.

Он также подчеркнул, что уникальность его актерской игры состоит в совершенной искренности подачи материала.

«Ему веришь, он никогда не комиковал ради какой-то клоунской репризы, уникальность его таланта в том, что он шел по грани, не сваливаясь», — добавил Быстрицкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Канады шокирован смертью своего школьного приятеля Мэттью Перри.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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