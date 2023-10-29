Ночь ужаса: в США на вечеринках в честь Хэллоуина убивают людей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

В США четыре раза за вечер произошла стрельба на вечеринках в честь Хэллоуина

Ночь ужаса: в США на вечеринках в честь Хэллоуина убивают людей

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Праздничный вечер в США обернулся кошмаром.

За один вечер на вечеринках в честь празднования Хэллоуина в США произошло три конфликта с применением оружия. В каждом из случаев есть жертвы.

Первый случай произошел во Флориде на одной из улиц Ибор-Сити, передает телеканал WFLA, принадлежащий NBC. Предварительно, причиной стрельбы стала стычка между двумя группами людей. Вокруг конфликтующих была толпа, насчитывающая сотни человек. Два человека погибли, минимум 18 получили ранения.

Еще одно происшествие зафиксировали на вечеринке в американской Индиане. Один человек погиб, восемь пострадали при стрельбе, сообщает CNN.

В Чикаго (на видео) огнестрельные ранения получили минимум 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает местная пресса.

Также стрельба произошла в Мэнсфилде, штат Массачусетс, сообщает ABC7 Chicago. Скорая экстренно госпитализировала четырех местных жителей в крайне тяжелом состоянии. Еще два погибли на месте, оба — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчез убивший 18 человек стрелок из США.

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