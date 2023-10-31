Небесный дьявол: немецкий пилот сошел с ума и направил самолет вниз со скалы

На борту находились 150 человек.

Пассажирские современные авиасудна считаются крайне безопасным транспортом, но именно человеческий фактор считается основным в статистике аварий и крушений. Это и недостаток опыта пилотов, и усталость, и нарушение норм безопасности.

Но это редкие случайности, ведь не только пассажиры, но и пилоты также заинтересованы в безопасности полета и сохранения жизней всех находящихся на борту, но что если пилот как раз жить не хочет, а в его руках еще и жизни десятков человек? Бывало и такое, как заметили некоторые публицисты.

Немецкий пилот румынского происхождения Андреас Лубиц в свои 27 лет был уже довольно опытным пилотом. Больше семи лет он работал в компаниях Lufthansa и Germanwings. Налетал в общей сложности 919 часов. Хорошая работа и карьера. Была у него и невеста Катрин Гольдбах, с которой они собирались пожениться.

Но пилота периодически накрывала тяжелая депрессия. При этом контроль пригодности к полетам и медицинское освидетельствование он проходил успешно, хотя в его летной лицензии и стояла аббревиатура SIC, означавшая постоянную необходимость тщательного медицинского обследования.

В декабре 2014 года Андреас попал в аварию на автомобиле, результатом которой стали травма позвоночника и проблемы со зрением. Психическое состояние усугубилось страхом ослепнуть или стать парализованным. Он посещал врачей, но на работе скрывал о своих проблемах. Почему-то и врачи не поставили в известность авиакомпанию о проблемах ее пилота.

Впоследствии, изучение компьютера Лубица показало его некоторые запросы в интернете — «слепота и болезнь глаз», «маниакальная депрессия», «способы суицида» и, с виду безобидное, но по факту самое зловещее — «дверь кабины пилотов». Никнейм Лубица в сети интернет был «skydevil» — «небесный дьявол».

24 марта 2015 года самолет «Airbus A320-211» компании «Germanwings» совершал рейс 4U 9525 по маршруту Барселона- Дюссельдорф. На борту находились 144 пассажира и 6 членов экипажа. Командиром воздушного судна (КВС) был опытнейший пилот 34-летний Патрик Зонденхаймер. А вот вторым пилотом как раз Андреас Лубиц.

Через полчаса после взлета, КВС Зондехаймер на минуту вышел из кабины, самолет в это время находился в режиме автопилота. Лубиц тут же закрылся в кабине и выставил показатели на снижение с высоты 11 600 метров на 30,5 метров. Лайнер начал снижаться. Командир воздушного судна пытался вернуться в кабину, стучался в дверь, пытался ее выломать, но безуспешно.

Лубиц на все это никак не реагировал, да и вообще хранил молчание, не выходя на связь с диспетчером, пытавшимся связаться с самолетом. Через десять минут на высоте в 2000 метров самолет врезался в гору и взорвался. Погибли все находившиеся на борту. Пассажиры не знали, что происходит до последних мгновений.

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