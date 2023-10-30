Спасут всего три правила: как выжить при ЧП в аэропорту

Существует три важных правила, которые помогут спастись и пережить страшные события.

Любой аэропорт — это место пересечения разных культур, языков, религий и традиций. Ежедневно каждый воздушный хаб обслуживает несколько десятков тысяч пассажиров из разных стран и даже континентов.

Увы, в мировой истории немало случаев, когда аэропорты или отдельные самолеты становились местом столкновения противоборствующих сил, например, во время локальных вооруженных конфликтов. Кроме того, при большом скоплении народа очень легко посеять панику. Именно поэтому в аэропортах круглосуточно дежурят сотрудники службы авиационной безопасности.

Как вести себя в аэпорту при возникновении чрезвычайного происшествия (ЧП), что важно помнить и куда бежать, Пятому каналу эксклюзивно рассказали герой России, генерал-майор авиации, председатель Общероссийского объединения пассажиров по теме захвата аэропортаСергей Липовой и председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Три главных правила поведения при ЧП в аэропорту

www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; ТАСС / Гердо Владимир

В аэропортах могут происходить различные чрезвычайные происшествия. По словам Сергея Липового, каждую ситуацию нужно разбирать отдельно.

«Все события, которые происходят в аэропортах, не похожи друг на друга. Они возникают в разных местах, в аэропортах отличной конструкции, включают разное количество людей <…>, поэтому можно дать только общие рекомендации», — прокомментировал эксперт.

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Первое и самое главное правило — не поддаваться панике. Если дать волю чувствам, можно спровоцировать опасную ситуацию, способную только увеличить количество жертв.

«Когда начинается паника на маленьком месте по площади при большом количестве людей, то, как правило, ЧП сопровождается гибелью», — подчеркнул герой России.

Так, в стихийно образовавшейся давке под ногами перепуганных людей часто гибнут старики, женщины и дети. Самообладание поможет избежать трамв и жертв.

Второе — в четкости соблюдать указания службы безопасности, если они поступают по громкой связи или с помощью СМС-уведомлений.

Дальше по ситуации нужно постараться покинуть аэропорт и отъехать от него на безопасное расстояние.

Что делать при ЧП в аэропорту, если выходы заблокированы

Если все входы и выходы заблокированы, то нужно найти надежное укрытие в здании самого аэропорта. Самым надежным убежищем при чрезвычайном происшествии является помещение с толстыми стенами и плотными дверями, которые можно забаррикадировать.

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Ни в коем случае не стоит прятаться за стойками регистрации и туалетах, потому что они не дают полной защищенности.

«Все эти временные конструкции легко разрушаемы, и там вы не будете себя чувствовать в полной безопасности», — отметил специалист.

В любом случае сотрудники аэропорта знают, в каких частях здания расположены убежища, поэтому при объявлении ЧП следует пройти за ними.

Что делать при ЧП на взлетно-посадочной полосе

Если экстремальная ситуация настигла на взлетно-посадочной полосе, то стоит использовать рельеф местности и любые укрытия, чтобы спрятаться от угрозы. Это могут быть ряд погрузчиков, стены из контейнеров, помещение склада.

Однако не нужно пытаться забраться куда-нибудь повыше или перелезть через высокий забор по периметру аэропорта — такой нередко достигает трех метров в высоту. Человек, взбирающийся вверх, всегда привлекает к себе внимание, поэтому последствия у этого шага непредсказуемы. К тому же пассажир сам может сорваться с возвышения и получить серьезные травмы.

Что категорически нельзя делать при ЧП в аэропорту

www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Важно помнить, что аэропорт — это особо охраняемый объект, поэтому не следует предпринимать каких-то самостоятельных мер даже при ЧП. Илья Зотов рекомендует четко придерживаться правил, которые передает служба безопасности аэропорта. Отклонение от норм сотрудники службы безопасности могут расценить как преступление.

«Любое самостоятельное действие пассажира может быть в итоге расценено как нарушение законодательства, и пассажир потом понесет существенную ответственность. Она предусмотрена от 8 до 15 лет. Пассажиры [и охрана] могут воспринять человека как за захватчика, либо воспринять его действия как проникновение на запретную территорию», — предостерег специалист.

Чтобы избежать подобной ответственности, лучше довериться персоналу аэропорта и выполнять их требования.

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Как избежать ЧП в аэропорту

Предупредить трагедию довольно сложно, но все равно есть правила, которые позволяют предотвратить чрезвычайное происшествие:

Внимательно относиться к бесхозным вещам . Об оставленных сумках, чемоданах, пакетах и даже детских игрушках, не прикасаясь их, важно сообщить охране или администрации аэропорта.

. Об оставленных сумках, чемоданах, пакетах и даже детских игрушках, не прикасаясь их, важно сообщить охране или администрации аэропорта. Обращать внимание на подозрительных личностей . При этом следует четко запомнить их приметы, но не взаимодействовать с ними, поскольку реакция может быть непредсказуемой. Важно сообщить о таких людях в отделение полиции.

. При этом следует четко запомнить их приметы, но не взаимодействовать с ними, поскольку реакция может быть непредсказуемой. Важно сообщить о таких людях в отделение полиции. Избегать скопления людей. Ни в коем случае не стоит присоединяться к группе протестующей или митингующей толпы даже ради интереса или эксклюзивных видеокадров.

Соблюдение этих пунктов поможет избежать чрезвычайных происшествий и благополучно добраться в пункт назначения.