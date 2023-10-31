Он замахнулся: британского хоккеиста на льду мог убить соперник
Хоккеист Адам Джонсон мог быть убит спортсменом из другой команды
Фото: www.globallookpress.com / Peter Holgersson
Спортсмен скончался 29 октября после того, как ему перерезали горло коньком на матче.
Хоккеист Адам Джонсон мог быть убит. К такому выводу пришли интернет-пользователи, посмотрев видео того самого момента, опубликованное изданием StarHit.ru.
На кадрах внимательные комментаторы заметили странную особенность: соперник задевает шею Джонсона не случайно, а целенаправленно и с усилием замахивается, прежде чем ударить.
Неизвестно, понесет ли хоккеист ответственность, но никакой информации об аресте пока нет.
Адам Джонсон скончался 29 октября в больнице, куда попал после инцидента на хоккейном матче. После неудачного столкновения с соперником 29-летнему нападающему разрезало горло острым коньком.
У хоккеиста осталась невеста, с которой он в ближайшем будущем планировал сыграть пышную свадьбу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лезвие конька рассекло горло вратарю хоккейного клуба «Баффало» Клинту Маларчуку.
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