Он замахнулся: британского хоккеиста на льду мог убить соперник

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Рита Миронова
Рита Миронова 44 0

Хоккеист Адам Джонсон мог быть убит спортсменом из другой команды

Он замахнулся: британского хоккеиста на льду мог убить соперник

Фото: www.globallookpress.com / Peter Holgersson

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Спортсмен скончался 29 октября после того, как ему перерезали горло коньком на матче.

Хоккеист Адам Джонсон мог быть убит. К такому выводу пришли интернет-пользователи, посмотрев видео того самого момента, опубликованное изданием StarHit.ru.

На кадрах внимательные комментаторы заметили странную особенность: соперник задевает шею Джонсона не случайно, а целенаправленно и с усилием замахивается, прежде чем ударить.

Неизвестно, понесет ли хоккеист ответственность, но никакой информации об аресте пока нет.

Адам Джонсон скончался 29 октября в больнице, куда попал после инцидента на хоккейном матче. После неудачного столкновения с соперником 29-летнему нападающему разрезало горло острым коньком.

У хоккеиста осталась невеста, с которой он в ближайшем будущем планировал сыграть пышную свадьбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лезвие конька рассекло горло вратарю хоккейного клуба «Баффало» Клинту Маларчуку.

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