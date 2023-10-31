«Не внешняя»: Александр Олешко назвал четыре главных признака настоящего мужчины

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 788 0

Актер Олешко назвал верность профессии и женщине критериями мужской красоты

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущий и актер раскрыл свои взгляды.

Еще в 2010 году телеведущий и актер Александр Олешко был официально признан самым модным мужчиной на отечественном ТВ. С тех пор прошло тринадцать лет, но статус одного из главных красавчиков России 47-летний шоумен так и не утратил. Год назад стало известно, что Олешко потерял статус холостяка, но кто стал новой избранницей актера, неизвестно и по сей день.

На юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Олешко раскрыл четыре главных критерия мужской красоты. Вопреки классическим представлениям, артист акцентировал внимание не на внешних параметрах.

«Мужская красота — не внешняя. Это про ответственность, про любовь к женщине, к Родине и любовь к делу», — поделился своим мнением он.

За все годы работы в публичном поле Олешко ни разу не был замечен в скандалах или разборках. Актер предпочитает мирные беседы. Любимым же направлением в театре исполнитель ролей считает классику. Как неоднократно признавался Олешко, «эксперименты ниже пояса», настоящий артист должен быть носителем высоких идеалов, как и персонажи, которых он воплощает. Если же на сцене грязь вместо света и доброты, теряется суть ее как явления.

Ранее 5-tv.ru писал о травме Александра Олешко, которая едва не поставила крест на его карьере.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
93.24
0.02 98.62
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
«Запланировали в Вашингтоне»: Запад раскрыл страшную для Зеленского правду
10:28
Апокалипсис или вспышка? Является ли «дьявольская» комета реальной угрозой для Земли
10:10
Захоронение героя РФ под угрозой: в Петербурге возник спор между историками и коммунальщиками
10:02
«Маски падают»: в США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
9:50
В Кузбассе задержан местный житель за участие в кибератаках на РФ с Украины
9:40
«День IT-знаний» от VK: более 220 тысяч школьников узнали о карьере в IT-сфере

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
«Могу похвастаться»: с кем Наталья Подольская снялась в постельной сцене
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд