«Не внешняя»: Александр Олешко назвал четыре главных признака настоящего мужчины

Телеведущий и актер раскрыл свои взгляды.

Еще в 2010 году телеведущий и актер Александр Олешко был официально признан самым модным мужчиной на отечественном ТВ. С тех пор прошло тринадцать лет, но статус одного из главных красавчиков России 47-летний шоумен так и не утратил. Год назад стало известно, что Олешко потерял статус холостяка, но кто стал новой избранницей актера, неизвестно и по сей день.

На юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru Олешко раскрыл четыре главных критерия мужской красоты. Вопреки классическим представлениям, артист акцентировал внимание не на внешних параметрах.

«Мужская красота — не внешняя. Это про ответственность, про любовь к женщине, к Родине и любовь к делу», — поделился своим мнением он.

За все годы работы в публичном поле Олешко ни разу не был замечен в скандалах или разборках. Актер предпочитает мирные беседы. Любимым же направлением в театре исполнитель ролей считает классику. Как неоднократно признавался Олешко, «эксперименты ниже пояса», настоящий артист должен быть носителем высоких идеалов, как и персонажи, которых он воплощает. Если же на сцене грязь вместо света и доброты, теряется суть ее как явления.

Ранее 5-tv.ru писал о травме Александра Олешко, которая едва не поставила крест на его карьере.