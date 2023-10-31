Леденцы, оливковое масло и вазелин: названы неожиданные способы профилактики гриппа

Почему не стоит пренебрегать элементарными правилами и какие способы — от народных до медицинских — помогут избежать заболевания.

Каждый год гриппом болеют миллионы человек. Подавляющее большинство выздоравливает в течение недели, но некоторым везет меньше, и для них недуг оказывается смертельным.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru терапевт Андрей Кондрахин перечислил способы уберечь себя от болезни. По словам доктора, и по сегодняшний день профилактика считается самым эффективным вариантом, чтобы не выпасть из рабочего процесса минимум на неделю. Самым оптимальным путем вот уже десятилетия считается прививка.

«Ничего нового не придумали, потому что вирусы — это сложная история для нашего организма, и мы эволюционно можем их победить, когда у нас иммунитет к ним восприимчив, а противовирусных препаратов не так много. Лекарства от гриппа, конечно же, тоже есть. Обычно оно помогает, если мы сразу применяем, оно же является профилактическим средством, если по какой-то причине мы понимаем, что рядом люди стали заболевать», — прояснил он.

Отличной альтернативной приему лекарств в качестве профилактики может стать и внешняя защита, подчеркивает Кондрахин. Осень — самое время вспомнить о существовании индивидуальных масок. Однако и они, и антисептики не являются панацеей в случае, если рядом окажется кто-то из уже заразившихся.

«Маска спасет, но не от достаточно серьезных проблем. То есть, если вдруг кто-то рядом болеет. При этом она работает максимум два часа, через это время ее нужно заменить. И еще один момент: при заболеваниях горла каких-то хронических, допустим, у кого-то хронический тонзиллит, какие-то язвочки, кариес, обычно иммунитет снижается. Чтобы не попасть в какую-то неприятность, слюна должна вырабатываться в достаточном количестве. Есть даже карамельки, которые позволяют вырабатываться слюне: в ней содержится лизоцин, который позволяет организм очень здорово санировать», — говорит врач.

Эффективно позволяет бороться с гриппом закаливание. При этом, акцентирует внимание врач-терапевт, не стоит бросаться в омут с головой и сразу прибегать к воздействию холодных температур — привыкание должно вестись постепенно.

«Идеально, если вы выйдете на балкончик на пять-шесть минут. Начинать закаливать себя водичкой лучше с рук: сначала окунать их в теплую воду, потом холодную. Потом снова теплую, снова холодную. Можно чередовать руки и ноги и делать это при комфортной температуре», — объяснил специалист.

С наступлением отопительного сезона организм буквально изнывает от сухости. Засушливость в носу и во рту провоцирует развитие болезнетворных бактерий, поэтому покупка увлажнителя воздуха должна стать обязательной для тех, кто заботится о своем здоровье. Достойной альтернативой для увлажнения слизистой станут капли в нос, оливковое масло и вазелин.

«Подышать воздухом на улице как раз отличный способ погонять воздух и спровоцировать появление влаги в носу, но тоже важно не злоупотреблять, чтобы не заболеть», — разъяснил он.

Поддержание водного баланса также способно обезопасить организм от гриппа, а если заражение уже случилось, то оперативно вывести из организма токсичные продукты жизнедеятельности вирусов.

«Жидкость надо пить примерно также, как будто это жара, потому что мы очень быстро высушиваемся и не замечаем этого», — подытожил Кондрахин.

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