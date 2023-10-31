Мессенджер WhatsApp* выпустил большое обновление: что изменилось

После череды ограничений в мессенджере появились косметические изменения и новые возможности для групповых звонков.

Мессенджер WhatsApp* изменил интерфейс приложения для пользователей iOS, пишет агентство «Прайм».

Что изменилось при последнем обновлении WhatsApp?

Теперь основным цветом интерфейса является зеленый, в настройках чатов доступны измененные иконки.

Групповые звонки можно проводить между тридцатью одним участником, также настроена опция, которая позволит администраторам каналов видеть реакции читателей.

На каких устройствах больше не работает WhatsApp?

Стоит обратить внимание на то, что WhatsApp* больше не работает на смартфонах Android с операционной системой (ОС) версии ниже 5.0. Также мессенджер рекомендуется использовать на смартфонах iPhone с iOS 12 и выше, а еще на KaiOS 2.5.0, в том числе JioPhone и JioPhone 2.

Среди устройств, которые потеряли поддержку WhatsApp*, — Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и некоторые другие.

Какие изменения были в предыдущих обновлениях WhatsApp?

Некоторые предыдущие изменения, кстати, сильно ограничили работу приложения. Например, телефон пользователя с сентября 2023-го должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.

Также с этого периода больше невозможно создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi.

Что плохого в мессенджере WhatsApp?

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в беседе с РИА Новости отмечал, что инфраструктура WhatsApp* как приложения достаточно слабая. Мессенджер имеет ряд уязвимостей, которые позволяют получить доступ к личным аккаунтам. Он отметил, что небезопасны и все мессенджеры, в том числе и WhatsApp*, и все операционные системы, в том числе Android и iOS, атакованная в июне 2023-го, однако уязвимость критической инфраструктуры волнует его сильнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что в WhatsApp* появилась возможность использовать два аккаунта одновременно.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.