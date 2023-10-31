«Решила поддержать»: что реально происходит между Лолитой и Костой Лакостой

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Лолита опровергла слухи об отношениях с Костой Лакостой

«Решила поддержать»: что реально происходит между Лолитой и Костой Лакостой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Слухи начали циркулировать после их совместного клипа.

Певица Лолита опровергла слухи о романе с исполнителем Константином Бондаренко, выступающим под псевдонимом Коста Лакоста. Об этом пишет издание dni.ru.

«Одна девушка запустила слух про то, что у меня роман с Костой Лакостой. Я решила ее поддержать, выпустила значок с Костей», — сказала артистка.

При этом звезда подчеркнула, что сплетни об отношениях между ними взяты «непонятно откуда». О «чувствах» между Лолитой и Бондаренко СМИ и поклонники заговорили после их совместного клипа на песню «По-другому».

Пользователи отмечали, что в кадре звезды вели себя не просто как коллеги. Лолита была замужем пять раз, последний ее развод состоялся в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин прошелся по Лолите, назвав певицу «лоховкой». Он оскорбил звезду эстрады, намекнув, что та якобы ведет распутный образ жизни.

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«Решила поддержать»: что реально происходит между Лолитой и Костой Лакостой

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