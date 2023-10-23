Нарасхват: кого из звезд чаще бронируют на новогодние корпоративы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Продюсер Саглиани: Лепса и Киркорова чаще бронируют на новогодние корпоративы

Нарасхват: кого из звезд чаще бронируют на новогодние корпоративы

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Кто из отечественных знаменитостей пользуется наибольшей популярностью? И какой гонорар просят за выступление?

Звезды с патриотичной позицией пользуются большим успехом на корпоративах. Таким мнением в разговоре с KP.RU поделился продюсер Илья Саглиани.

По его словам, согласование мероприятий на новогодние праздники идет уже сейчас. При этом гонорар знаменитости не всегда зависит от ее популярности в социальных сетях. Продюсер подчеркнул, что артисты первого эшелона могут заработать за выступление до семи миллионов рублей.

«Роста цен пока нет — гонорары устойчивые, повышать будут на новогоднюю ночь и на январь — на каникулы. Средний самый ходовой гонорар по рынку у хитмейкера, артиста чье имя стало брендом — начинается от трех миллионов рублей. У первого эшелона артистов — до семи миллионов рублей, — отметил Саглиани.

Большим успехом пользуются Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс. Также на корпоративы активно заказывают Владимира Преснякова, Анну Асти и других.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны. Ему пришлось экстренно переодеваться.

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Нарасхват: кого из звезд чаще бронируют на новогодние корпоративы

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