Гробы со стразами и QR-кодами: в Москве открылась похоронная выставка

«Некрополь World Russia — 2023» удивляет столицу инновационными технологиями.

Одну из самых необычных выставок сейчас можно увидеть в Москве. Посвящена она похоронному делу. И, несмотря на то, что событие связано с весьма мрачной тематикой, проходит оно зрелищно.

Представлены инновационные технологи, например, когда вся информация о жизни человека собрана на облаке — виртуальном. Еще посетителей удивляют гробами, в том числе плетенными, и приглашают на траурный показ мод. Экспонаты выставки увидел корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Улыбчивая голограмма приветствует гостей и с порога намекает на главную фишку этой выставки — инновации в мемориальном искусстве.

Погребальные традиции уже не те, что прежде. Одного гроба и венка недостаточно. Похоронный бизнес трансформируется в эпоху цифровизации. На могилах рядом с фотографией появляются GPS-трекеры, NFC-чипы и QR-код. Сканируем, и вся информация об усопшем — в телефоне.

«Биография, памятные события жизни человека, медиафайлы, фотогалерея. Комментарии могут оставить близкие и знакомые», — рассказал один из участников выставки.

Вся информация о человеке на облаке — виртуальном. Можно поставить приватные настройки, и данные будут доступны только для близких родственников.

«Сейчас люди обросли огромным количеством информации. Информацию можно сохранить и передать потомкам. Это очень классное касание с прошлым, когда правнуки слушают, как их прадед играл на баяне или бабушка читала сказки», — отметил участник выставки мемориального искусства Семен Сахаров.

Современные технологии внедряются и в производство. Российские станки по обработке камня смещают с пьедестала западные аналоги. Считанные минуты — и гранит приобретает форму.

Свои наработки демонстрируют и ближайшие соседи. Вот, например, каменотесы из Белоруссии. Привезли изделия из цветного гранита, планируют попасть на российский рынок.

Представители Китая решили удивить не формой, а наполнением. Уверяют, что их надгробные плиты сделаны из уникального камня.

«Самый черный, самый хороший материал в мире. Сейчас такого материала мало, очень мало и дорого», — уточнил участник выставки Петр, приехавший в Москву из Китая.

Плетеный гроб — дело рук еще одной команды из Белоруссии. Они же предлагают урны из осоки и погребальные ящики для животных. Все из натуральных материалов.

«Он не наносит вред окружающей среде. Здесь нет ни железных элементов, ни краски, ничего. Полностью натуральный. Внутри нет синтетики. Все натуральное», — отметила приехавшая из Белоруссии участница выставки Анастасия.

Цена такой корзины — 90 тысяч рублей. Суммы на обычный гроб начинаются с 4,5 тысячи рублей. Максимум — 150. Дубовый. Правда, это оптовая цена, на рынке все гораздо дороже.

Атмосферу нельзя назвать мрачной. Одни гробы подбирают, другие дефилируют в траурных нарядах, самый отважный решил тату на спине набить в честь мероприятия, и, похоже, это не самое странное и страшное, что в ближайшие два дня работы выставки ждет посетителей.