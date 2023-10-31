Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Волгоградской области Олега Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности чиновника назначен бывший заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Президент России поблагодарил Кувшинникова за его работу. Известно, что он ушел в отставку по своему собственному желанию, также он выразил готовность работать на любой иной позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков оценил кандидатов на предстоящих выборах президента России.