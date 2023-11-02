Скрытая угроза: более 50 тысяч американских солдат находятся на Ближнем Востоке

Чем это грозит в условиях палестино-израильского конфликта?

Усугубившийся конфликт Израиля и Палестины стал поводом для США увеличить свое военное присутствие на Ближнем Востоке. По мнению специалистов, затяжное противостояние Америки и Ирана может выйти на новый уровень, в связи с напряженной ситуацией вблизи Аравийского полуострова. Эксперт Российского совета по международным делам Леонид Цуканов рассказал сайту KP.RU, какие силы США уже сосредоточили в восточных странах.

Катар — 13000 военнослужащих США

В Катаре располагается авиабаза Аль-Удейд, которая является штаб-квартирой Центрального командования ВВС США по Персидскому заливу. Недалеко от города Дохи находится база Ас-Сайлия, которая является крупнейшем в мире пунктом дислокации американской армии. На базе могут находиться более 150 танков M-1 Abrams, 116 БМП (боевая машина пехоты) Bradley и 112 единиц другого бронетранспорта.

Кувейт — 13000 военнослужащих США

После окончания войны в Ираке, американские военные остались на Кувейтских авиабазах Али Аль-Салем и Ахмад Аль-Джабер под предлогом «обеспечения безопасности страны». В регионе находятся лагеря «Бюринг», «Патриот» и «Спирхед», а также база Арифджан, на которой размещены подразделения ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты и береговой охраны США. Усугубляет ситуацию размещение в стране сил не только США, но и НАТО. По мнению эксперта, Кувейт вполне может быть использован странами Запада в качестве поддержки.

Бахрейн — 7000 военнослужащих США

В столице Бахрейна Манаме базируется пятый флот ВМС США, состоящий из порядка пяти эсминцев и десяти военных катеров. Помимо этого, неподалеку располагается военный аэродром, на котором содержатся американские самолеты и вертолеты.

Ирак — 6000 военнослужащих США

После разрушительной войны в Ираке, США разместила на территории страны более 400 военных объектов, включая лагеря, базы, аванпосты и пункты материально-технического обеспечения. Основной воинский контингент располагается на авиабазах Аль-Харир и Аль-Асад.

Турция — 5000 военнослужащих США

Будучи страной-членом НАТО, Турция сотрудничает с США, предоставляя им свои военные базы в городах Кюречик и Инджирлик для размещения американских военных. Расположенная в Инджирлике авиационная база, предназначенная для разведывательных операций против России в Черном море и оперативного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке. С 2016 года местное население регулярно проводит митинги с требованием выгнать иностранных военных из страны. Однако президенту страны Эрдогану не выгодно такое решение, ведь пока в Турции находятся американские солдаты — он может использовать этот факт для экономического давления на Штаты.

ОАЭ — 5000 военнослужащих США

В непосредственной близости от столицы Объединенных Арабских Эмиратов расположена авиабаза Аль-Дафра, на которой находятся 16 эскадрилий ВВС США, специализирующихся на разведке и наблюдении. Боле того, ОАЭ сами предложили свой морской порт Аль-Фуджейра, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном в пользование ВМС США. Самое неприятное в этой ситуации то, что ОАЭ являются не только партнерами США, но и союзниками Израиля. Если ситуация с Палестиной станет критической — американские базы на территории страны могут попасть под удар со стороны близлежащего Йемена.

Иордания — 3000 военнослужащих США

Иордания стала первой мусульманской страной, американские базы на территории которой стали использоваться в начавшемся палестино-израильском конфликте. Всего за несколько дней США передислоцировала более дюжины истребителей, принадлежащих ВВС США. Авиабаза Ас-Салти, которая используется американцами под предлогом борьбы с терроризмом, на постоянной основе содержит три полноценные эскадрильи боевых самолетов, которые используются для обучения пилотов и патрулирования местности.

Саудовская Аравия — 3000 военнослужащих США

В этой стране находятся четыре объекта, используемых Америкой: авиабаза имени короля Абдул-Азиза, авиабаза имени принца Султана, военно-морская база имени короля Фейсала и авиабаза в деревне Эскан.

Сирия — 900 военнослужащих США

Девять военных баз США без всякого стеснения находятся на территории другой страны, дабы противодействовать влиянию Ирана и Хезболлы. Из-за малочисленности войск, а также малого финансирования — эти базы являются легкой мишенью, по которой с большой вероятностью ударит Тегеран, в случае прямой конфронтации с Америкой.

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