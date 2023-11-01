Она хотела от него уйти: ревнивец гвоздями прибил возлюбленную к доске
Житель Екатеринбурга прибил ноги своей девушки гвоздями к доске
Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken
Таким образом злоумышленник пытался спасти отношения.
В Екатеринбурге мужчина прибил ноги своей возлюбленной к доске, потому что та хотела разорвать отношения. Девушке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от изверга.
Житель Екатеринбурга затащил партнершу в гараж, когда услышал от нее о намерении расстаться. Как сообщает издание URA.RU со ссылкой на источник, мужчину разозлило, что она отключила телефон и долго не выходила на связь — тогда он нашел ее и запер.
В гараже 32-летний житель Екатеринбурга на протяжении нескольких часов пытал возлюбленную, а после прибил ее ступни гвоздями к доске и посадил за руль. Чтобы спастись, девушка устроила ДТП.
Прибывшие на место аварии правоохранители передали пострадавшую медикам. В одной из больниц Екатеринбурга она впала в кому, и пришла в себя только на следующий день.
«Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу. Врачи, можно сказать, круглосуточно следят за ее состоянием», — сообщает источник.
По словам пострадавшей, возлюбленный неоднократно использовал в отношении нее кулаки в качестве последнего аргумента в их конфликтах. Именно рукоприкладство и стало главной причиной, по которой девушка решила разорвать отношения.
В настоящее время злоумышленник отправлен в СИЗО на два месяца. Свои действия он оправдывает тем, что любимая его обманула.
Ранее 5-tv.ru писал, что двое мужчин напали на девушку под Свердловском из-за синих волос.
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