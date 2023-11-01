«У меня есть свой»: почему святая Матрона Московская не носила нательный крест

Что Матрона говорила о 20-х годах XXI века? Как трактуют ее пророчества сегодня? Ответы на этот и другие вопросы — в документальном фильме на Пятом канале.

Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых Русской православной церкви, однако мало кто знает, что при жизни блаженная не носила нательного креста. Почему — читайте в материале 5-tv.ru.

Свой крест

Мало кто знает, но при жизни Матрона Московская не носила нательный крест, говоря людям, что у нее есть свой. Что она имела в виду, спрашивать решались не многие. Однако спустя годы после ухода святой выяснилась правда.

«У самой у нее вот выпуклость в форме креста на груди лет в семь определилась. И когда вот мама… это житие такое нам дает информацию. Ругалась, вот надевала крестик — она снимала. И вот на мамины замечания: „Почему?“ она говорит: „Мам, ты вот не видишь, а у меня свой крестик есть“. И когда были подняты останки через 46 лет неполных после кончины, то вот эта выпуклость, то есть вот очертания вот этой выпуклости в форме креста, они сохранились. Это тоже подтверждение предызбранности Божьей», — рассказывает заведующая экспозицией музея Матроны Себинской-Московской Тамара Писарева.

Матрона Московская

Матрона Московская родилась в крестьянской семье в 1881 или 1885 году в Тульской губернии. Сразу же при появлении на свет стало ясно, что девочка слепая.

Согласно житию святой, еще в детстве она имела глубокую веру, а с восьми лет могла исцелять больных и предсказывать будущее.

В 17 лет у Матроны отнялись ноги. Однако, несмотря на недуг, святая продолжала помогать людям до последнего дня. По ночам она молилась.

Блаженная скончалась в подмосковной Сходне в 1952 году. Свою смерть Матрона тоже предсказала — за три дня, и предупредила об этом людей, завещав приходить к ней на могилу и все ей рассказывать, как живой. Свята обещала помогать каждому, кто к ней обратится.

По словам шахматиста, гроссмейстера Сергей Карякина, он иногда чувствует присутствие Матроны Московской рядом.

«Не обязательно, что происходят какие-то чудеса, но в целом, когда идет какой-то диалог, общение, и ты чувствуешь, что идет ответ какой-то тебе. И бывает так, что все складывается как нельзя лучше, а бывает так, что ты вроде бы и не хотел, чтобы какие-то обстоятельства сложились, а потом понимаешь, что тоже все к лучшему», — признается Сергей Корякин.

Матрона предсказала ключевые исторические события ХХ века: революцию 1917-го года, Великую Отечественную войну, приход к власти Михаила Горбачева и распад СССР.

Что Матрона говорила о 20-х годах XXI века? Как трактуют ее пророчества сегодня? Какую роль в судьбе мира великая старица отводила России? Что говорила об особой миссии нашей страны в сохранении семейных ценностей?

Смотрите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. МАТРОНА МОСКОВСКАЯ. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩИХ ЧУДЕС» в пятницу, 3 ноября, в 00:10 на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое страшное событие в 2023 предсказала святая Матрона.