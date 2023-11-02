Я влюбилась: звезда «Уральских пельменей» Михалкова не может выбрать из двух

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 174 0

Актриса Юлия Михалкова просит фанатов о помощи в выборе туфель: Я влюбилась

Я влюбилась: звезда «Уральских пельменей» Михалкова не может выбрать из двух

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Артистка обратилась к своей публике за помощью.

Актриса Юлия Михалкова, бывшая участница шоу «Уральские пельмени», обратилась к своей аудитории в соцсетях с просьбой о помощи. Ситуация патовая, звезда меж двух огней — серебряным и золотым. Она не может выбрать туфли, покорившие ее сердце, сообщает dni.ru. Видео, на котором запечатлены роскошные шпильки, селебрити опубликовала в своем Telegram-канале.

«Я влюбилась в эти туфли», — пишет Михалкова.

Артистка начала свой творческий путь в команде КВН. Популярность пришла к ней с работой в юмористическом шоу «Уральские пельмени». Ей доставались роли красоток, то глупеньких, то хитреньких, то стервозных. В прошлом году Михалкова ушла из проекта. Коллеги полагали, что актриса была обижена на руководство шоу, сама же звезда объяснила свое решение усталостью и желанием развиваться в профессии самостоятельно.

На счету Михалковой работа в разных телевизионных передачах и съемки в скетчкомах и музыкальных клипах, роли в театре, работа ведущей «Детского КВН», она возглавляла Центр правильной и красивой речи «Речевик», а также была создательницей благотворительной организации «Счастье». Артистка регулярно принимает участие в крупных мероприятиях родной Свердловской области, она даже планировала стать депутатом, но передумала.

По данным прессы, Юлия Михалкова несколько лет встречалась с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Игорем Даниловым. Свадьба не состоялась, пара рассталась в 2014 году. С тех пор свою личную жизнь актриса не афиширует, журналистам она предпочитает отвечать, что замужем за карьерой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо прямо на сцене.

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