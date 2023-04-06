Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо на сцене

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 587

Экс-звезда «Уральских пельменей» и ее коллега Роман Богданов развлекают публику странными выходками не впервые.

Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо на сцене

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Две недели таила обиду и наконец отомстила партнеру по спектаклю актриса Юлия Михалкова. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» прямо на сцене устроила расправу над коллегой Романом Богдановым. Зрители все еще гадают, что это было — настоящие разборки или способ привлечь внимание к постановке.

В марте Богданов удивил публику, когда во время поклона после спектакля отлучился, набрал в рот воды, а потом выклюнул, как кит через дыхало, в лицо Михалковой. Она была потрясена поступком мужчины, зал успел только ахнуть. Никакого сценарного оправдания у выходки не было, выглядело все так, будто Богданов просто хотел насолить партнерше.

На очередном показе постановки Михалкова проделала ровно то же самое, но добавила еще словесных оскорблений. Играли, как сообщает Starhit.ru, в Театре Терезы Дуровой. Актриса взяла паузу, потом громко раскритиковала музыкальное творчество Богданова, а затем изобразила кита ему в лицо. Актер стоял с выпученными глазами — не сказал ни слова в ответ, настолько был шокирован.

«Вы слышали его песни? Это ужас!» — кричала Михалкова.

Спустя несколько мгновений Богданов опомнился и решил выйти из ситуации победителем. Он начал петь те самые песни и спрашивать зрителей, что они думают. Публика только охала и замирала в полном недоумении — что происходит между актерами? Это часть большого розыгрыша или реальная вражда на сцене? Так или иначе театралы с нетерпением ждут продолжения «спектакля».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей».

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

8:25
«Стал похож на отца»: Киркоров появился на публике с седыми волосами после пластики
8:16
В Польше заявили, что украинские беженцы убедили их в необходимости денацификации
8:07
Неземная красота: огромная Луна повисла в небе над Петербургом
7:58
Китай потребовал от США прекратить все контакты с Тайванем
7:49
Юлия Михалкова отомстила партнеру по спектаклю и плюнула ему в лицо на сцене
7:40
Нашпигован минами: военкор «Известий» показал обстановку в центре Артемовска

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Отец звезды «Универа» Гаврилова подвергся преследованиям из-за русофобии Киева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео