«Ощущать его в пространстве»: Натали привыкает к новой жизни после смерти мужа
Певица Натали призналась, что тоскует по умершему мужу
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Певица посвятила умершему супругу трогательный пост.
Певица Натали тяжело переживает потерю супруга и даже спустя три месяца тоскует по нему. Артистка посвятила покойному мужу пост в своем личном блоге.
«Соскучилась по нему… Хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса. Но привыкаю лишь ощущать его теперь в „пространстве“. Его нежную, светлую, добрую, сильную душу», — написала певица.
Натали призналась, что старается меньше плакать, чтобы «ему становилось легче». Она понимает, что нужно двигаться дальше.
В июле тело 53-летнего мужа певицы нашли на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он проживал. Никто не видел, что с ним случилось, не нашлось ни одного свидетеля. Известно, что мужчина с 2021 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере, страдая ментальным расстройством.
Натали была замужем за избранником почти 32 года. Именно он помог ей стать известной певицей, поверил в ее талант и до последнего поддерживал.
Ранее 5-tv.ru писал о том, нуждается ли потерявшая мужа Натали в помощи.
Читайте также
88%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?