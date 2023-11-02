«Ощущать его в пространстве»: Натали привыкает к новой жизни после смерти мужа

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Рита Миронова
Рита Миронова 40 0

Певица Натали призналась, что тоскует по умершему мужу

«Ощущать его в пространстве»: Натали привыкает к новой жизни после смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Певица посвятила умершему супругу трогательный пост.

Певица Натали тяжело переживает потерю супруга и даже спустя три месяца тоскует по нему. Артистка посвятила покойному мужу пост в своем личном блоге.

«Соскучилась по нему… Хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса. Но привыкаю лишь ощущать его теперь в „пространстве“. Его нежную, светлую, добрую, сильную душу», — написала певица.

Натали призналась, что старается меньше плакать, чтобы «ему становилось легче». Она понимает, что нужно двигаться дальше.

В июле тело 53-летнего мужа певицы нашли на козырьке подъезда 23-этажного дома, в котором он проживал. Никто не видел, что с ним случилось, не нашлось ни одного свидетеля. Известно, что мужчина с 2021 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере, страдая ментальным расстройством.

Натали была замужем за избранником почти 32 года. Именно он помог ей стать известной певицей, поверил в ее талант и до последнего поддерживал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, нуждается ли потерявшая мужа Натали в помощи.

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