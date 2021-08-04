Облагородили: через 3 года после смерти на могиле Евгения Осина поставили памятник

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 3 511

Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» скончался в 2018 году от остановки сердца. Все эти годы последние пристанище певца было обнесено скромным забором, а в центре стоял крест с фото.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Евгений Осин

На могиле певца Евгения Осина спустя три года после его смерти появился памятник. Долгое время на месте захоронения исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» царили запустение и беспорядок — уборка на территории не проводилась, давно увядшие цветы от поклонников никто не выносил.

Сама могила была обнесена скромным забором, в центре находился крест с привинченной к нему фотографией артиста. Через два года после ухода Осина из жизни свежих букетов ему уже почти никто не приносил. Ни в день рождения 4 октября, ни в день памяти 17 ноября последнее пристанище музыканта не преобразилось.

Увидев в прессе многочисленные статьи об этом, создатель «Ласкового мая» и продюсер Андрей Разин пообещал найти необходимую сумму и облагородить могилу Осина. Однако в итоге мемориал построили родственники певца — его дочь и бывшая супруга.

5-tv.ru

Пространство на месте захоронения обложили камнем, на площадке установили вазон и высокий крест белого мрамора. Под крестом разместили фотографию Осина с трогательными строками: «Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах». К лаконичному и достойному памятнику возложили свежие гвоздики.

Евгений Осин скончался от остановки сердца в собственной квартире в возрасте 54 лет. 20 ноября 2018 года его похоронили на Троекуровском кладбище. Организовал панихиду и выкупил место, где упокоился артист, Андрей Разин. Неподалеку похоронен сын продюсера.

У Евгения Осина две дочери — признанная им, но не родная Анастасия и наследница от второго брака Агния. Последняя получила в наследство от отца московскую квартиру и несколько мотоциклов. В связи с этим мать Анастасии Елены Скорняковой обратилась с претензией на долю для своего ребенка в суд. Но кровная дочь Осина, как писал ранее 5-tv.ru, выиграла в тяжбе.

Тема:
Евгений Осин
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