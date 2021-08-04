Облагородили: через 3 года после смерти на могиле Евгения Осина поставили памятник

На могиле певца Евгения Осина спустя три года после его смерти появился памятник. Долгое время на месте захоронения исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» царили запустение и беспорядок — уборка на территории не проводилась, давно увядшие цветы от поклонников никто не выносил.

Сама могила была обнесена скромным забором, в центре находился крест с привинченной к нему фотографией артиста. Через два года после ухода Осина из жизни свежих букетов ему уже почти никто не приносил. Ни в день рождения 4 октября, ни в день памяти 17 ноября последнее пристанище музыканта не преобразилось.

Увидев в прессе многочисленные статьи об этом, создатель «Ласкового мая» и продюсер Андрей Разин пообещал найти необходимую сумму и облагородить могилу Осина. Однако в итоге мемориал построили родственники певца — его дочь и бывшая супруга.

5-tv.ru

Пространство на месте захоронения обложили камнем, на площадке установили вазон и высокий крест белого мрамора. Под крестом разместили фотографию Осина с трогательными строками: «Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах». К лаконичному и достойному памятнику возложили свежие гвоздики.

Евгений Осин скончался от остановки сердца в собственной квартире в возрасте 54 лет. 20 ноября 2018 года его похоронили на Троекуровском кладбище. Организовал панихиду и выкупил место, где упокоился артист, Андрей Разин. Неподалеку похоронен сын продюсера.

У Евгения Осина две дочери — признанная им, но не родная Анастасия и наследница от второго брака Агния. Последняя получила в наследство от отца московскую квартиру и несколько мотоциклов. В связи с этим мать Анастасии Елены Скорняковой обратилась с претензией на долю для своего ребенка в суд. Но кровная дочь Осина, как писал ранее 5-tv.ru, выиграла в тяжбе.