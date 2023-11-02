Против рака и закупорки сосудов: назван лучший контрацептив для женщин

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 35 0

Врач Колода: контрацептив с гормоном плода человека снижает риски рака

Против рака и закупорки сосудов: назван лучший контрацептив для женщин

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Что ученым удалось выяснить об эстетроле?

Гормон эстетрол, который вырабатывается только в период, когда младенец находится на стадии плода, вызывает противоопухолевую активность и снижает риски развития закупорки сосудов. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-репродуктолог Юлия Колода.

Она объясняет, что это уникальный гормон, вырабатывающийся в организме человека исключительно в то время, когда он вынашивается матерью. Ученые до сих пор дискутируют, зачем он нужен в организме и почему эстетрол возникает исключительно на стадии плода.

По одной из версий ученых, эстетрол нужен для защиты молочной железы женщины от избытка эстрогенов, чтобы не развился рак этого органа. Также он снижает риски закупорки сосудов.

Сейчас на рынке есть контрацептив с этим гормоном, который обладает всеми профилактическими свойствами и при этом наиболее безопасен для женщин. Но эстетрол все же не стоит применять курящим и страдающим мигренями, отметила Колода.

Ранее 5-tv.ru писал, что бесплодие — это невозможность забеременеть при регулярной половой жизни до одного года в возрасте до 35 лет и при отсутствии беременности в течение шести месяцев после 35 лет. К этому, в частности, может привести сбой в работе яичников у женщины.

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Против рака и закупорки сосудов: назван лучший контрацептив для женщин

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