«Выходит из машины в мокрых носках»: как дети могут вывести Жасмин из себя

Артистке важно разговаривать со своими детьми и договариваться с ними.

Жасмин рассказала, какими проказами дети могут вывести ее из себя. О воспитании своих отпрысков певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

По словам артистки, она не может себя назвать строгой матерью. Скорее всего ей важно разговаривать со своими детьми, узнавать больше про их желания, самочувствие, а также договариваться с ними и объяснять им, если они в чем-то неправы. Более того, в семье Жасмин есть одна традиция: каждый пятничный вечер они собираются вместе и обсуждают, как прошла неделя, а также делятся друг с другом своими предстоящими планами.

Заслуженная артистка России старается ограничивать детей в использовании гаджетов — не больше часа в день. Но, учитывая, что они, помимо школы, ходят на многочисленные кружки и спортивные секции, часто у них даже и не остается времени на виртуальные развлечения.

«Говорю им, что минимально нужно смотреть соцсети, залезать в телефон, это плохо для глаз. И вообще, честно говоря, это портит их мнение о том, что нужно читать книжки, слушать прекрасную музыку классическую и так далее. Поэтому я им пытаюсь это все объяснять, и они у меня, кстати, очень достойные дети», — делится Жасмин.

По признанию певицы, ее семилетний сын Мирон иногда даже может вывести ее из себя.

«Например, он может просто выйти из школьного бассейна чуть ли не в тапочках. Или выходить из машины в мокрых носках, в мокрой одежде. Или упасть в лужу и так гулять. <…> Просто потом он может заболеть очень сильно и сидеть дома. Я его ругаю для того, чтобы он становился ответственным», — объяснила Жасмин.

У певицы трое детей. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым у заслуженной артистки России появился сын Михаил, которому сейчас 26 лет. Отношения супругов закончились громким скандалом, певица решила развестись с мужем из-за его постоянных побоев. В 2011 году Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, от которого в 2012 году у нее родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин рассказала о тесной связи со старшим сыном.