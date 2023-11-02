Губернатор Петербурга выразил соболезнования родным дирижера Юрия Темирканова

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 35 0

Художественный руководитель Петербургской филармонии ушел из жизни 2 ноября.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования родным дирижера Юрия Темирканова

Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Темирканова, скончавшегося на 85-м году жизни.

Художественный руководитель Петербургской филармонии, бывший главный дирижер Академического симфонического оркестра Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября, в четверг. Причины смерти не разглашаются.

Александр Беглов назвал смерть артиста тяжелой утратой, которую понесла не только Северная столица, но и вся Россия.

«На протяжении многих десятилетий имя Юрия Хатуевича Темирканова было одним из символов высших достижений мировой культуры. Для всех нас он останется примером дирижера высочайшего уровня, продолжателя традиций великих музыкантов России, настоящего гражданина нашего Отечества. Юрий Хатуевич был бесконечно предан России и Санкт-Петербургу. Его творчество — эпоха в нашей культуре и истории», — сказал Беглов.

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Губернатор Петербурга выразил соболезнования родным дирижера Юрия Темирканова

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