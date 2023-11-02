Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

Владимир Путин в Ново-Огареве провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи, который прибыл в Москву с официальным визитом. Российский лидер отметил, что в следующем месяце наши страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений.

«Сегодня я хотел бы обсудить с вами тему двусторонней повестки, а также все мировые проблемы», — сказал глава Экваториальной Гвинеи.

Также шла о перспективах сотрудничества, в том числе в нефтегазовой и горнодобывающей отрасли. Также лидеры затронули вопросы развития связей России со странами Центральной Африки.