Владимир Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

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Встреча прошла в Ново-Огарево. О чем говорили лидеры?

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Владимир Путин в Ново-Огареве провел переговоры с главой Экваториальной Гвинеи, который прибыл в Москву с официальным визитом. Российский лидер отметил, что в следующем месяце наши страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений.

«Сегодня я хотел бы обсудить с вами тему двусторонней повестки, а также все мировые проблемы», — сказал глава Экваториальной Гвинеи.

Также шла о перспективах сотрудничества, в том числе в нефтегазовой и горнодобывающей отрасли. Также лидеры затронули вопросы развития связей России со странами Центральной Африки.

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