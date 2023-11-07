Неприлично, стыдно: почему Подольская стеснялась своей страсти к красивой одежде

В будущем певица не прочь создать собственный бренд.

Наталья Подольская призналась, что раньше стеснялась своей страсти к красивым нарядам. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

По словам артистки, в будущем она не прочь создать собственный бренд одежды, ведь любовь к красивым нарядам преследует ее многие годы. Более того, раньше ей было неловко из-за этого.

«Знаете, иногда закрываю глаза, и прямо рождается образ в голове. Мне очень нравится красивая одежда, и раньше я немного этого стеснялась. Мне казалось, что так сильно любить одежду нельзя. Это неприлично, стыдно, неудобно», — поделилась Подольская.

По словам певицы, ее долгое время беспокоил тот факт, что в жизни есть более значимые и существенные вещи, и тратить свои деньги нужно на что-то более важное. Однако со временем Подольскую перестали донимать навязчивые мысли.

«Я стала часто слышать фразу от стилистов и от деятелей моды, что одежда — это способ самовыражения человека. И мне это очень близко, мне это нравится. И да, с помощью одежды я в том числе самовыражаюсь», — заключила артистка.

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