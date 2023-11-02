В ГОСТ внесли запрет на произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Генпрокуратура взяла под контроль действия производителей, которые вводят в заблуждение потребителей.

В ГОСТ внесли запрет на произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

После вмешательства Генпрокуратуры РФ в ГОСТ были внесены требования к производителям о привычных для покупателей объемах фасовки социально значимых видов продуктов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте. Отмечается: прокурорские проверки показали, что нередко производители сокращают объем упаковки и содержимого, а стоимость не снижают, порой даже увеличивают.

«Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», — подчеркивается в сообщении.

По инициативе Генпрокуратуры изменения в «ГОСТ 8.579-2019. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте» были внесены 24 октября. Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и других продовольственных товаров первой необходимости, должны использовать фиксированные нормы количества продукта в упаковке.

«Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1 000, 2 000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1 000, 2 000 миллилитров», — отметили в Генпрокуратуре.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются российские покупатели — это контрафакт. Подделывают все, и несмотря на работу контролирующих органов, на полках магазинов то и дело оказывается фальсификат. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отличить натуральное молоко от подделки.

+7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.17
-0.11 99.00
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:32
В ГОСТ внесли запрет на произвольные объемы фасовки социально значимых продуктов
23:14
Закрыть крышкой и выключить из сети: как сэкономить на электроэнергии
22:56
«Супер двойные стандарты» — Светлана Журова ответила президенту МОК
22:38
В Японии осознали катастрофичность антироссийский санкций
22:20
Тяжелая судьба: как Елена Захарова потеряла все, чтобы обрести счастье
22:02
Иран предложил ШОС заключить пакт о ненападении

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд