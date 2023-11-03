Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить теракт

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 34 0

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить теракт в РУДН

Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить теракт

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Читайте нас в: Дзен Новости

Все пробудут в СИЗО как минимум до начала января 2024 года.

В Москве под стражу Замоскворецкого суда отправили трех подозреваемых в попытке устроить взрыв в студенческом общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Об этом информирует официальный Telegram-канал судов столицы.

«Районный суд города Москвы избрал меру пресечения подозреваемым в попытке взрыва одного из зданий студенческого общежития «Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы», — подчеркнули в суде.

Все трое должны провести в следственном изоляторе минимум до января 2024 года. Их обвиняют сразу по двум статьям УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Теракт». Пока никакой дополнительной информации не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ленобласти 12-летняя девочка забеременела от буйного подростка.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.17
-0.11 99.00
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Внес вклад»: Ролдугин рассказал, каким человеком был Темирканов
1:02
Война на Ближнем Востоке нарушит цепочки поставки нефти и газа
0:56
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
0:44
Суд в Москве арестовал трех подозреваемых в попытке устроить теракт
0:26
«Проклятие» Эльдара Рязанова: кто из актрис приоткрыл завесу тайны
0:08
Семью мигрантов выдворят из России после избиения школьника их ребенком

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд