Жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в Перми эвакуировали

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Ранее из-за массированного удара украинских беспилотников погиб один человек.

Атака беспилотников ВСУ на Пермский край: погибшие

Фото: Telegram/Эдуард Соснин/eduardsosnin

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Жителей многоэтажного дома в Перми, поврежденного в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, успешно эвакуировали. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в мессенджере МАКС.

По его словам, для эвакуированных организовали пункт временного размещения в школе «Синтез». Жителям предоставят воду и горячее питание.

После атаки на месте была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Специалисты должны оценить состояние поврежденного здания и определить дальнейшие меры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили над Пермским краем 27 беспилотников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на гражданские объекты в Перми. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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