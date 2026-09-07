Жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в Перми эвакуировали
Ранее из-за массированного удара украинских беспилотников погиб один человек.
Фото: Telegram/Эдуард Соснин/eduardsosnin
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Жителей многоэтажного дома в Перми, поврежденного в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, успешно эвакуировали. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в мессенджере МАКС.
По его словам, для эвакуированных организовали пункт временного размещения в школе «Синтез». Жителям предоставят воду и горячее питание.
После атаки на месте была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Специалисты должны оценить состояние поврежденного здания и определить дальнейшие меры.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион погиб один человек, еще четверо получили ранения.
По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили над Пермским краем 27 беспилотников.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на гражданские объекты в Перми. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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