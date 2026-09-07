Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана: есть погибшие

Израиль атаковал жилые кварталы на юге Ливана

Две женщины погибли, еще шесть человек получили ранения в результате израильского удара по жилому району Араб-Салим на юге Ливана. Об этом сообщил 5-tv.ru корреспондент телеканала Al-Mayadeen Али аль-Ахмар.

По словам журналиста, удар произошел перед рассветом, когда жители дома спали. В результате атаки здание было разрушено, погибли две женщины, еще шесть человек получили ранения.

Аналогичный удар, по данным корреспондента, был нанесен по Кафр-Румману. Военные атаковали жилой квартал в промышленной зоне. Несколько человек получили ранения, здания серьезно повреждены.

Местная жительница рассказала, что в момент атаки находилась дома. Она не услышала самого удара, но почувствовала вспышку и падение чего-то на здание. Женщина получила легкие ранения.

Кроме того, удары пришлись по кварталу Ар-Рахбат в городе Набатия. Там был разрушен исторический дом, построенный в 1930-х годах. По данным корреспондента, за время продолжающегося конфликта в этом районе уничтожили более 50 исторических домов.

Обстановка на юге Ливана остается напряженной. Армия обороны Израиля 4 сентября сообщила об ответном ударе по целям в регионе после перехвата беспилотника, запущенного боевиками «Хезболлы» в сторону израильских военнослужащих.

Израильские военные заявили, что потерь среди их личного состава в результате инцидента не было.

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