Мошенник-ловелас из Барселоны шантажировал москвичку ее интимными фото

Женщина нашла очаровательного мужчину на сайте знакомств, он обещал ей безбедную жизнь после встречи, но она так и не произошла.

Жительница Москвы стала жертвой изощренного дамского угодника и мошенника из Барселоны. По данным источника 5-tv.ru, 38-летняя женщина нашла ухажера на сайте знакомств «Мамба», он представился Марком Аксеновым. Оба друг друга заинтересовали, после чего решили продолжить общение в Telegram. Познакомились в конце сентября, в начале ноября ловелас заявил, что скоро вернется в столицу РФ и будет рад очной встрече. Она согласилась.

Мошенник (это женщина поняла не сразу) обещал своей избраннице золотые горы. Пел песни про безбедную жизнь вдвоем, говорил, что подарит новенький iPhone. Даме песни очень понравились, и она начала строить грандиозные романтические планы. Параллельно обещаниям звучали просьбы от Аксенова — он безумно хотел увидеть фото москвички без одежды, непременно в полный рост. Долго уговаривать ее не пришлось.

Долгожданная встреча так и не случилась. Сладострастный Марк прервал общение, не выходил на связь, а потом и вовсе удалил свой аккаунт на сайте знакомств. Спустя некоторое время женщине в мессенджере написал неизвестный ей мужчина, который представился Антоном. Он заявил, что хранит ее интимные фото и готов не выставлять их на всеобщее обозрение в интернете и не рассылать всем знакомым за скромное вознаграждение — 800 евро. Таких денег у москвички не оказалось, и шантажист согласился на 20 тысяч рублей. По факту мошенничества проводится проверка.

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