Новые рекорды: зачем Россия наращивает свои золотовалютные резервы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 90 0

Аналитик Мильчакова: РФ закупает золото из-за токсичности иностранной валюты

Новые рекорды: зачем Россия наращивает свои золотовалютные резервы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тенденция внимательности к запасам золота распространилась по свету.

Нестабильность иностранной валюты привела к тому, что Россия стала наращивать золотовалютные резервы. Как рассказала аналитик Наталья Мильчакова журналистам URA.RU, показатели роста достигли рекордного уровня за всю отечественную историю. К концу сентября эти показатели увеличились на 2%, то есть на 44 тонны драгоценного металла, всего государственный запас вмещает 2,36 тысячи тонн.

«Причина роста резервов золота ЦБ РФ связана c тем, что доллар США и иные мировые резервные валюты, кроме юаня, для России с 2022 года „токсичны“, так как почти половина золотовалютных резервов РФ оказалась заблокирована в центральных банках стран Запада», — заявила Мильчакова.

Золото в резерве страны становится надежным активом, который способен противостоять западным санкциям. Впрочем, об этом подумала не только Москва. Сохранение золотовалютных фондом стало актуальным трендом. В материале сказано, что Всемирный совет по золоту, согласно ведомственному докладу, видит «аппетит Китая» и признает страну главным покупателем на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему золото дорожает и к чему это приведет.

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