Хотят потренироваться: в США пожаловались на российских пилотов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44 0

Генерал Келли: ВВС России и КНР тренируются на самолетах США как на тренажере

Хотят потренироваться: в США пожаловались на российских пилотов

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Авиация РФ продолжает доминировать в воздушном пространстве.

Военно-воздушные силы (ВВС) России и Китая используют американскую авиацию для тренировки в различных горячих точках. На это пожаловался американский генерал Марк Келли в беседе с Business Insider.

Только за 2023 год произошло несколько ситуаций, при которых российские пилоты опасно маневрировали и едва не сталкивались с самолетами США чисто для того, чтобы попрактиковаться в пируэтах. В марте СУ-27 РФ перехватил один из беспилотников Штатов, после чего тот упал в Черное море. Также американцы жаловались на российскую авиацию в Сирии.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они [Россия и Китай] хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — самовлюбленно заявил генерал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему США повержены в шок действиями ВКС РФ на Украине.

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