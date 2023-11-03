В США впервые разрешили казнить убийцу с помощью газообразного азота
Мужчина еще в 1988 году был признан виновным в преступлении против жены пастора.
Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael
Накануне Верховный суд Алабамы Соединенных Штатов Америки (США) разрешил казнить обвиненного в убийстве жены пастора с помощью газообразного азота, как сообщает телеканал FOX News. 58-летний Кеннет Юджин Смит был признан виновным в преступлении в 1988 году. Он станет первым, кого казнят в США при помощи азотной гипоксии.
«Хотя это постановление приближает штат к тому, чтобы стать первым, кто попытается казнить с использованием газообразного азота, по этому поводу, вероятно, возникнут дополнительные юридические споры», — сказали журналисты в эфире.
Еще в 2022 году мужчину пытались казнить с помощью введения смертельной инъекции, но возникли трудности с введением капельницы в вену. Кеннет Смит не растерялся и отказался от укола, сославшись на то, что это якобы нарушает его гражданские права.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как убийца выбирал своих жертв по постам в интернете.
Читайте также
81%
-0.11 99.00
0.56
Нашли ошибку?